去親戚家做客該洗碗嗎？眾吐過年SOP：2種模式可解決問題
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 10:36:47
每年春節家家戶戶都會團圓，甚至都會到許多親戚家拜訪，免不了就是會坐下來吃一頓飯，但近日卻有一名網友在網路上表示疑惑「去親戚家做客後該洗碗嗎？」沒想到眾多網友卻紛紛揭露出過年這種情況的SOP，更直言「這兩種方法可以解決問題」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「去親戚家作客會洗自己的碗嗎？」的文章表示，「如果請客的親戚家裡碗盤堆積如山，又沒有人明顯在分工洗碗，你會至少洗自己的碗嗎？還是直接拿去廚房丟給親戚，說『這是吃過的碗，就交給你了』？」原PO更接著直言「老實說如果親戚每次逢年過節都要下廚搞一堆菜請你，過完節還要一直吃你們的剩菜，還要免費餐飲服務洗你的碗盤，應該很不爽吧？你覺得親戚看你還把髒碗盤端過來時心理在想啥？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「會喔，不過被阻止就不會硬洗」、「親戚家會堆到一堆碗盤不洗的很少，過年本來就會一桌菜，會幫忙收碗盤，但洗碗這事有些人習慣自己來，硬洗也是很尷尬」、「我是不會讓親友洗，但是會讓他們幫忙端茶倒水，走之前收桌椅掃地之類的，這個大家一起做快很多」、「我們家是不會讓客人洗碗，去親戚家作客也是一樣」、「通常就分工吧，一部分丟垃圾廚餘一部分清理洗碗這樣」。更有過來人點出方法，為「先問後禮」，「就去問說『我幫忙洗碗吧』，如果對方說好，那就洗全部，畢竟人家都已經煮給我們吃了，不過對方如果說不用也不會堅持，有時候每家洗碗有自己的做法，不喜歡別人來做，那就讓他們做，然後幫忙收碗筷，但如果雙方都願意就洗，那作客帶伴手禮就很重要了，可以平衡掉這種麻煩，或者紅包大一點，感謝對方幫忙」。（編輯：王柏文）