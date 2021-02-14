日本福島外海7.3強震　311大地震餘震

（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本時間昨晚11時8分（台灣時間10時8分），福島外海發生規模7.3強震，福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強烈搖晃。這起強震是2011年311大地震的餘震，沒有引發海嘯的危險。
這起強震的震央位在福島縣外海，震源深度60公里，最大震度6強。日本氣象廳在地震發生後發布研判是規模7.1，後來上修至規模7.3。觀測到震度6強的地區包括宮城縣藏王町、福島縣相馬市、國見町、新地町。觀測到震度6弱的地區包括宮城縣石卷市、岩沼市、登米市、福島縣的福島市、郡山市、須賀市、南相馬市等。日本氣象廳地震情報企畫官14日凌晨1時10分召開記者會表示，今後一週左右，可能會發生最大震度6強的地震，呼籲民眾務必注意人身安全。她表示，研判這起地震是2011年東日本大地震的餘震。餘震發生的範圍、搖晃情形，整體而言有慢慢降低的傾向，但年間發生地震的次數比311大地震前更多，民眾有必要持續留意。她說，地震搖晃強烈地區有可能發生房舍倒塌、土石崩塌等危險，今後要注意地震、下雨，非不得已不要到危險地區。日本放送協會（NHK）報導，福島縣相馬市消防單位表示，接獲通報得知常磐自動車道發生土石崩塌，有車子受到土石影響。消防單位表示，地震發生後，已知宮城縣、福島縣有10多人受傷。日本原子能規制廳（相當於原子能委員會）表示，截至14日凌晨0時20分，位於觀測到震度6弱的福島縣東京電力公司福島第一核電廠以及福島第二核電廠，並未發現有重大異常情況。這兩座核電廠目前處於進行廢爐作業狀態。位於觀測到震度6弱的宮城縣東北電力公司女川核電廠目前停機當中，地震發生後也沒發現異常情況。位於觀測到震度5弱的茨城縣日本原子能發電公司東海第二核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常情形。位於觀測到震度3的青森縣東北電力公司東通核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常。位於新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電廠觀測到震度4，但目前處於停機狀況，也沒發現異常情形。（編輯：劉學源）1100214