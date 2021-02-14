年輕夫妻幸運刮中200萬＋BMW 興奮直呼「回家增產報國」
記者賴志昶／台北報導
2021-02-14 09:26:14｜2021-02-14 09:26:50
因應春節假期，台彩推出「2000萬超級紅包」等刮刮樂，吸引不少買氣。屏東有對年輕夫妻都是一般上班族，今年春節時，走到彩券行買下剩下的4張2000元刮刮樂，卻意外中得200萬加BMW休旅車，興奮地直呼「可以回家增產報國了」。
台彩指出，2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元；統計至12日為止，已刮出0個2000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元。根據屏東「億來富彩券行」描述，刮中「2000萬超級紅包」二獎200萬加BMW休旅車的是一對年輕夫妻，兩人都是上班族，平常就會小額購買彩券，在特殊節日或過年期間就會運用獎金多買一些刮刮樂應景、試手氣，聽說今年面額2000元刮刮樂又有送汽車，覺得很划算、CP值很高，當天進到店裡後，看到檯面上還剩四張「2000萬超級紅包」刮刮樂，就決定全數購買。彩券行回憶，這一對夫妻邊刮邊開玩笑說，如果刮中汽車，就可以計畫生個小孩，載著小朋友四處遊玩，刮到第四張時突然發現車子的符號，兩夫妻不敢相信受到老天眷顧，邊詢問是否真的中獎了，投注站店員告訴他們不只有BMW休旅車還外加200萬獎金，兩夫妻開開心心的表示可以回家增產報國了。