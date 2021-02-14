日本東北不斷傳出餘震 福島發生規模5.2、4.3地震
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-14 17:19:12｜2021-02-14 17:19:59
日本福島外海週六（13）發生規模7.3的強震，東北、關東地區超過140人受傷，福島縣、宮城縣至少12棟房屋倒塌、常磐自動車道（常盤道）部分路段出現土石坍塌。當地時間14日下午4時31分左右，又傳出發生5.2地震，福島縣震度4，但無海嘯發生的可能。
根據日本氣象廳，下午4時31分的地震規模推測為5.2，震央位於福島附近海域，深度約50公里。沒有發生海嘯的危險。福島縣相馬市、南相馬市、大熊町、雙葉町、浪江町有震度4，福島市、郡山市、白河市、二本松市等多個地區震度為3；其餘包括東北、關東等地區，例如新瀉，震度大約在2或1。大約20多分鐘過後，當地時間14日下午4時59分，再次發生地震，震源同樣在福島縣外海，氣相相聽推定地震規模約為4.3。同樣沒有海嘯發生的危險。日本《NHK》報導指，14日下午3時起，福島縣外海的震源接連發生數起地震，觀測資料顯示，震度3的地震共2次、震度2的地震8次，震度1的地震約21次。報導引述氣象廳警告，往後1週仍有可能發生震度6的強烈地震，呼籲民眾保持警覺。