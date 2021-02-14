史上第一遭！大樂透連5期天天開出頭獎
生活中心/綜合報導
2021-02-14 22:34:09｜2021-02-14 22:38:04
大樂透第110017期，初三（14）日晚間開獎，中獎號碼為01、12、16、17、38、45，特別號32，派彩結果由一人獨得，中獎彩券在台中市太平區永成里長億路26號1樓開出，下期（2/15）預估銷售金額為3億元，頭獎金額保證1億元。
台灣彩券表示，大樂透繼小年夜送出5.39億元、除夕、初一、初二接連送出1億元頭獎後，今晚再度開出1億元頭獎，由一注獨得。接續連5期頭獎的台中市太平區的「超喜公益彩券行」，曾在106年開出過今彩539頭獎800萬元，104年、108年春節期間總計開出過3次春節大紅包獎項，初三再添一筆億元頭獎開出紀錄。台彩表示，大樂透連續5期開出頭獎，為史上第一遭，另外，大樂透春節期間加碼的360組100萬元春節大紅包獎項開獎結果也同時出爐，本期春節大紅包獎號依照大小順序分別為18、24、28、29、32、33、41、48和49等9個號碼，消費者的選號只要對中其中任6個，即為對中春節大紅包獎項，今天晚上總計開出26組，其中22組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有4組為2注均分，每組各分得50萬元。售出本期春節大紅包獎項的投注站共26家，其中桃園市八德區的「億萬福彩券行」、屏東縣麟洛鄉的「雄發彩券資訊社」以及新竹縣湖口鄉的「彩連開獎券行」都在今晚第二度開出今年的春節大紅包。而位於台東縣台東市的「金錢袋彩券行」曾於107年開出1.02億元的大樂透頭獎，104年、107年春節期間亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚也再度開出，累計自第四屆以來三次大紅包獎項。根據台彩統計，大樂透春節大紅包累計已送出201組，共252人中獎，且其中163位幸運兒為獨得100萬元獎金，目前尚餘159組，還有1.59億元的加碼獎金等待有緣人。初四(15日)開獎的大樂透頭獎仍將保證一億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，此外，頭獎上看4.9億元的威力彩也將於明天晚上開獎。