5年輕人回娘家幸運刮中100萬大獎 興奮高喊「出事了！」
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 09:43:19｜2021-02-15 10:07:16
為因應春節期間彩券買氣，台灣彩券今年特別推出「2000萬超級紅包」，吸引不少買氣。新北市一家彩券行日前就開出100萬大獎，且是由5個年約二十多歲的年輕人刮得。據彩券行回憶，當時年輕人刮中大獎後，興奮地喊說「出事了！出事了！」讓業者以為是把條碼刮破了。
台灣彩券指出，2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元；統計至13日為止，已刮出0個2000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、135個100萬元。據新北市「金春發彩券行」吳先生表示，刮中2000萬超級紅包三獎100萬的中獎人是2女3男，共5個年約二十多歲的年輕人，刮出大獎當天進店裡指名要挑選「2000萬超級紅包」刮刮樂；他看他們興致勃勃，便主動拆了新的一本給他們挑選。吳先生回憶，5個人討論了一陣子後決定挑選11號，就在現場開始刮，沒想到才過沒多久就聽到他們喊說「出事了！出事了！」他以為他們是把條碼刮破了在緊張，正準備告知沒關係的時候，5個年輕人直奔櫃台說「這張刮到一百萬了！你幫我確認看看」，吳先生仔細檢查後確認是真的中了一百萬，5個人聽到後臉上瞬間都綻放出了笑容，喜孜孜地輪流拿出手機拍刮刮樂。吳先生稱，他好奇問他們打算要怎麼分配這筆獎金？才知道原來5位年輕人都是親戚，今天初二跟著爸爸媽媽回阿公家，想說大家平常難得見面，就揪著一起來玩刮刮樂，誰知道難得聚在一起，就出了這個百萬大事，等晚上吃飯的時候一定要在餐桌上跟家人分享，離開前一群人更笑說「還好都是親戚，不用怕誰跑掉了。」