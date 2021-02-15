疫情衝擊投票率　加泰隆尼亞獨派席次增續掌議會

（中央社巴塞隆納14日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞自治區獨派政黨今天在議會選舉中擴大多數席次，比3年多前試圖脫離西班牙獨立失敗後的選舉多4席。受疫情影響，這次投票率創新低。
鑒於西班牙仍在與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情搏鬥，東北部加泰隆尼亞的選務當局採取嚴格限制措施，以減少感染風險。選民須戴口罩，並使用投票所提供的消毒液，在雨天裡排隊時也要保持距離。法新社報導，99%計票結果顯示，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）所屬的社會勞工黨（PSOE）得票率最高，但3個獨派政黨在135席議會中總共贏得74席，多於上屆2017年12月選舉的70席。社會勞工黨獲得33席，多於上次選舉的17席，當時席次數排名第4。這是加泰隆尼亞10年來第5次舉行議會選舉，桑傑士原本希望能終結獨派在此區的統治，他派出衛生部長伊亞（Salvador Illa）領導選戰，期望伊亞對抗疫情的明確立場有助拉攏選民。儘管獨派政黨2017年爭取獨立失利後，在策略問題上存在嚴重分歧，這次選舉不僅未被民眾以選票懲罰，得票率反而首破50%，高於4年前的47.5%。較溫和的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）拿下33席；走強硬路線的「一起為加泰隆尼亞黨」（JxCat）獲32席；人民團結候選人黨（CUP）9席。ERC主要候選人阿拉岡尼斯（Pere Aragones）可望成為加泰隆尼亞下任領導人。這位38歲法學家在選舉結果出爐後說：「我們已擋下（西班牙中央）政府將獨派趕出體制的行動。」加泰隆尼亞目前是由JxCat和ERC聯合執政。JxCat傾向與馬德里當局對抗；ERC則願意對話，還曾助桑傑士的少數政府通過全國性法律。選務當局將最後1小時投票時間保留給染疫民眾，投票所人員穿戴手套、面罩和白色防護服。種種防疫措施似乎因此降低民眾投票意願。儘管約有550萬人符合投票資格，投票率54.4%創下新低紀錄，遠低於上次選舉近80%。有選民告訴法新社，自己到最後一刻都在猶豫是否要去投票。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100215