國民黨敗選因這400萬票？孫大千直言：新興選民是關鍵
編輯林莞茜/綜合報導
2021-02-15 15:51:25
前國民黨立委孫大千近日在臉書上，談及國民黨在2016年及2020年敗選的主要原因，是因為失去了年輕世代選民的支持，他認為，20歲到40歲的「新興選民」，將決定每場選舉勝敗。今（15）他再表示，要爭取新興選民的支持，首先必須要了解他們所堅持的價值是什麼，國民黨必須轉型成為一個代表進步、覺醒、和正義價值的政黨。
孫大千說，國民黨的選民結構已經改變，傳統的選民已逐漸萎縮，轉由20歲到40歲的新興選民決定每場選舉的勝敗。他說，他在2020年總統大選時在競選總部操盤，發現韓國瑜拿的550萬票已經是國民黨基本盤裡的極致，但最後為什麼選票都集中了還輸300萬？因為傳統選民已經逐漸萎縮，反而是因為現今網路發達、人人有手機能接受新資訊的狀況下，讓年輕人逐漸成為選舉成敗的關鍵，且這年齡層約有400萬票。孫大千也認為，國民黨很少有新面孔，但同樣問題也發生在民進黨身上，就像2020年這400萬票裡國民黨可能拿了50萬票，民進黨拿了350萬票，但2018年，這400萬票就幾乎都投給了國民黨，所以才會讓很多國民黨不知道怎麼贏的、選票怎麼來的，因為這些年輕人從來沒出現過，反在投票的時候出來了。不過面對敗選，孫大千則說明，國民黨不要擔心、失望，也不需要喪志，因為國民黨跌了兩次、民進黨跌了一次，都面臨同樣的問題，新興選民站在哪裡，哪一個政黨就獲勝。而新興選民之所以會悖離國民黨，是因為年輕人都反中，而他不否認，他也知道這是過去國民黨執政8年來最大的敗筆。孫大千說，要爭取新興選民的支持，第一個就是要先了解年輕人他所堅持的價值是什麼，譬如年輕人很在乎政治的清廉、執政的績效、生活的品質，如果年輕人都是因為反中而不支持國民黨，那麼2018年為什麼會投國民黨？2018年這400萬票都投給國民黨原因就是因為民進黨無能、腐敗，拿不出政績又驕傲無比，所以國民黨要勝選，就必須轉型成為一個代表進步、覺醒、和正義價值的政黨。