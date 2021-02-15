抨擊馬英九「進口中國疫苗」說 陳柏惟：不怕外敵怕內賊
編輯林莞茜/綜合報導
2021-02-15 16:09:34
針對前總統馬英九日前提出停止稱呼「武漢肺炎」以及「不要拒絕中國疫苗」一事，台灣基進黨立委陳柏惟在臉書上表示，不要再用潛在有危險的中國疫苗害死台灣人，要求他刻停止吹捧危險的中國疫苗，同時呼籲政治人物有意義把話講清楚，因為不是所有叫疫苗的都一樣，更指稱此作法是「台灣的內賊」。
陳柏惟說，他必須嚴正的告訴大家，政治人物有義務把話講清楚，在世界市場可取得的疫苗中，中國眾疫苗是技術最落後、實驗數據最不透明、醜聞也最多的疫苗。然而，中國卻用搶快製造的這些疫苗，打壓異己，擴張地緣政治版圖，這是中國繼刻意隱瞞疫情、先搶購防疫物資，輸出病毒後，又一起「以疫謀霸」的企圖。陳柏惟指出，如果稍微有點印象，馬英九和江啟臣主席、連勝文以及陳文茜等親中媒體人，連番要求違法進口中國疫苗的舉動，其實和去年此時，中國黨一夥小丑重砲抨擊口罩禁止出口、要求放鬆邊境管制SOP的作法是一樣的，就是要打亂世界最強的台灣防疫，恐破我國防線，簡單來說，就是共產黨的「第五縱隊」，台灣的內賊。陳柏惟說明，在我國接連取得COVAX首波配送疫苗（20逾萬劑牛津疫苗），以及買到505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，並和國產疫苗商也簽訂合約之後，還繼續要求進口中國疫苗，簡單說就是要騙騙外行人。在中國的緊急接種計畫中，在尚未發表第三期臨床試驗結果前，就已經有超過百萬人打了中國國藥集團的疫苗，但試驗結果都未完全發布，目前中國開發出要強迫推銷給台灣的疫苗，大多數是問題很大的減毒疫苗，可能產生不良反應的風險較高。最後陳柏惟也強調，目前國內疫情控制得當，也已經獲得當今最優秀疫苗之一的Moderna疫苗，且國產幾隻疫苗的設計原理在誘發免疫反應與疫苗安全性上都屬較佳者，為何堅持要違反我國法規進口中國疫苗？而不是繼續配合防疫政策，穩健地在今年逐步完成疫苗施打？他說，目前我們不怕外敵，怕的就是內賊。