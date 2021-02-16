她切蘋果見「黃色紋路」想削掉！網一看狂勸阻：這才好吃

蘋果的品種多達數千種，每個種類吃起來的口感都不盡相同，各有各的特色。而近日一名女網友就在臉書社團《爆廢公社二館》透露，她日前切蘋果時驚見半透明的「黃色紋路」，因為是第一次看到，本來擔心壞掉想削掉，但畫面曝光後，許多內行網友都急勸阻，直呼「這是極品！」讓她瞬間長知識。

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原PO貼出照片並好奇提問「什麼蘋果切開長這樣呢？是壞掉了嗎？」她透露，自己昨（15）晚在切蘋果時，看到裡面有半透明的「黃色紋路」，由於是第一次遇到此狀況，她擔心是否壞掉，便想把有紋路的部分都削掉。

▲有女網友切蘋果驚見「黃色紋路」，本以為壞掉想削掉，但內行網友一看卻制止，直呼「這是極品」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不過，許多內行一看卻狂勸阻，紛紛留言「這個才好吃」、「蜜蘋果，沒壞！」「蜜蘋果啊！千萬不要像我媽第一次看到把全部的蜜都挖掉給我們吃」、「這是超好吃的蜜蘋果」、「這種的最好吃！」「這是極品，很好吃」、「這種比較貴喔！」

而經過網友的一番解釋，原PO才瞬間恍然大悟，直呼「原來是蜜蘋果啊！第一次見到...差點要削掉了，好吃好吃！感謝各位大神。」

（編輯：許苡晴）