NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

金正恩動怒！經濟政策成效不佳　公開痛斥要官員負責

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-16 14:51:13

▲北韓領導人金正恩近日在勞動黨第8屆中央委員會第2次全體會議中，因經濟政策推行成效不佳而大動肝火。（圖／擷取自Youtube影片）
▲北韓領導人金正恩近日在勞動黨第8屆中央委員會第2次全體會議中，因經濟政策推行成效不佳而大動肝火。（圖／擷取自Youtube影片）
北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un），日前參加勞動黨為期4天的大會，因為不滿經濟政策推行狀況不佳，而當場發火痛斥黨幹部，畫面透過北韓官媒播放出來後，意外引起南韓及外界討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，金正恩8日至11日於平壤參加勞動黨第8屆中央委員會第2次全體會議，由於經濟政策推行成效不佳，讓金正恩龍顏大怒，不只在會議上公開痛罵官員，甚至出現拍桌、要求官員起立被批鬥等動作。
據《韓聯社》報導，農業部門、電力及建設部門，都成為此次金正恩炮轟的對象，遭金正恩痛批目標訂立不切實際，還罵道今年的經濟發展規劃與過往的沒什麼差別，指責底下人只求自保，充斥著失敗主義，身為最高領導人，他無法容忍官員的懶惰導致國家利益受損。
報導指出，為了因應全球新冠疫情，邊境封鎖時間被迫延長，加上去年陸續有天災來襲，都令北韓經濟困難加劇；南韓專家分析，北韓領導高層無法找到對策，為了逃避責任而轉向經濟官員施壓，才上任一個月的經濟部長金斗日慘遭解職，換成第2經濟委員長吳秀容出任，種種跡象或許都表明，北韓的經濟實況遠比外界所知的還要嚴峻。
 
關鍵字

NOW民調中心

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
60.87%39.13%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀