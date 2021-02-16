金正恩動怒！經濟政策成效不佳 公開痛斥要官員負責
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 14:51:13
北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un），日前參加勞動黨為期4天的大會，因為不滿經濟政策推行狀況不佳，而當場發火痛斥黨幹部，畫面透過北韓官媒播放出來後，意外引起南韓及外界討論。
綜合外媒報導，金正恩8日至11日於平壤參加勞動黨第8屆中央委員會第2次全體會議，由於經濟政策推行成效不佳，讓金正恩龍顏大怒，不只在會議上公開痛罵官員，甚至出現拍桌、要求官員起立被批鬥等動作。據《韓聯社》報導，農業部門、電力及建設部門，都成為此次金正恩炮轟的對象，遭金正恩痛批目標訂立不切實際，還罵道今年的經濟發展規劃與過往的沒什麼差別，指責底下人只求自保，充斥著失敗主義，身為最高領導人，他無法容忍官員的懶惰導致國家利益受損。報導指出，為了因應全球新冠疫情，邊境封鎖時間被迫延長，加上去年陸續有天災來襲，都令北韓經濟困難加劇；南韓專家分析，北韓領導高層無法找到對策，為了逃避責任而轉向經濟官員施壓，才上任一個月的經濟部長金斗日慘遭解職，換成第2經濟委員長吳秀容出任，種種跡象或許都表明，北韓的經濟實況遠比外界所知的還要嚴峻。