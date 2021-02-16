朱立倫選主席只欠東風？江啟臣笑答：我不會打麻將
記者陳弘志／綜合報導
2021-02-16 15:51:47
前國民黨主席朱立倫在臉書貼出麻將牌局照片，被外界解讀為「選黨主席只欠東風」，國民黨主席江啟臣今（16）日前往雲林六房媽紅壇參香祈福時，被記者問到此事，他笑答自己不會打麻將，避談黨主席之爭。
江啟臣說「我不會打麻將」，過年期間大家小玩一下，娛樂、娛樂也很好。但國民黨身為最大在野黨，還是要把為民服務的工作做好，包括持續推動反萊豬公投，並期盼黨籍14名執政縣市首長，在新的一年施政都能讓人民有感。對於有部分中央委員質疑他任內改革不力，黨費和募款額上繳制度都應重新檢討，江啟臣回答，黨的改革是永續的，過程中難免有不同意見，無論財務或未來發展各方面問題，都有內部機制可以共同討論。江啟臣今天在雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆、立委林文瑞、雲林縣黨部主委許宇甄，及多名地方人士陪同下，到土庫六房媽紅壇參香祈福。對於反萊豬公投，江啟臣特別感謝過去這段時間參與公投連署的民眾，在短短1個月內就能彙整超過50萬份連署書，這些連署書將在年後送交中選會，他呼籲中選會不要卡案，讓民眾在8月28日能投票決定要吃什麼種類的豬肉，此舉也幫蔡英文總統解決很大的困擾。