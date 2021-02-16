大賈斯汀公開跟布蘭妮道歉！粉絲不接受喊「太遲了」

美國近日播出前樂壇天后小甜甜布蘭妮的紀錄片《Framing Britney Spears》，探討她如何從美國甜心，一變成為負面新聞纏身、大眾眼中行為失控的「瘋婆」，其中布蘭妮跟大賈斯汀（Justin Timberlake）的戀情，也間接成為布蘭妮精神崩潰的原因之一，節目曝光後引起極大迴響，更逼使大賈斯汀出面，首度公開向布蘭妮道歉。

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布蘭妮和大賈斯汀是在兩人當紅的時候，1998年至2002年拍拖，不過他倆分手之後，大賈斯汀卻多次消費彼此的感情，甚至在一次專訪中，承認跟布蘭妮上床發生性行為，引爆大批粉絲不滿，認為他是以樂壇上男性的特權來詆毀女性。

▲布蘭妮（左）和大賈斯汀當年相戀轟動全世界。（圖／達志影像）

另外，網友也找出2004年的另一則新聞，當時大賈斯汀和珍娜傑克森擔任美式足球超級盃的中場表演嘉賓，但演唱期間，大賈斯汀卻突然扯掉女方的上衣，讓珍娜傑克森尷尬露乳，受盡批評。

▲大賈斯汀在超級盃扯掉珍娜傑克森（左）的上衣。（圖／美聯社）

由於這幾天有大批網友到大賈斯汀IG聲討他，讓他不得不出面公開道歉說：「我看到了這幾天的留言、Hashtag和評論，我想要回應的是，我對於自己當年說錯話、或者沒有挺身而出說出真相，感到深深的抱歉。我知道自己很多時候都做得不好，所以我特別想單獨向布蘭妮和珍娜傑克森道歉，其實我很關心並尊重這些女性，但我也知道自己讓她們失望了。」

最後，大賈斯汀也感謝太太潔西卡貝兒一直以來的支持，稍後潔西卡貝兒也來留言，對大賈斯汀說「我愛你」，不過，許多布蘭妮的粉絲並不接受，紛紛指責大賈斯汀的道歉來得太遲了。