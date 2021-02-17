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中國施壓蓋亞那台灣辦公室終止　學者：蔡穩賺這4點不賠

新頭殼newtalk

2021-02-17 08:21:08

▲ （圖／新頭殼）
▲ 台師大政研所教授范世平稱中國施壓蓋亞那事件，蔡英文其實穩賺不賠。（圖／新頭殼）
外交部原先將在南美洲蓋亞那設置「台灣辦公室」，但在中國施加壓力下，不到24小時蓋亞那宣布計劃失效。對此，台師大政研所教授范世平16日在臉書上發文表示，針對中國施壓蓋亞那事件，蔡英文其實穩賺不賠！
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范世平認為沒有什麼可賠的，台灣本來就與蓋亞那沒有什麼關係，現在只是回到原點；而台灣也還沒有給予蓋亞那什麼實質的經濟援助，所以也沒什麼損失；而且台灣人對中國在外交上的打壓早就習以為常，見怪不怪。但是蔡政府到底在「蓋亞那事件」中賺到什麼？
范世平教授分析4點指出台灣到底賺到了什麼，首先賺到的是證明拜登與川普一樣力挺台灣的對外關係，這就是為何最早對外披露此消息的是美國駐蓋亞那大使館；美國國務院西半球事務代理助理國務卿Julie J. Chung推文祝賀，AIT台北辦事處也表示肯定。而當蓋亞那停止台灣設館後，美國國務院也表示對台灣的支持「堅若磐石」。
不僅如此，范世平教授提出第二個賺到的是，中美關係因為這起「蓋亞那事件」更趨惡劣，凸顯台灣的重要性，美台關係將更為穩固。第三賺到的則是台灣人更厭惡中國，更看清中國的真面目。前一陣子習近平才對外承諾中國絕不會侍强凌弱，這次蓋亞那事件就破功。第四是凸顯國民黨成了中國的代言人，蓋亞那事件中國民黨不批評中國打壓台灣，卻與中國同一個鼻孔出氣的批評蔡政府。
范世平教授認為，近日中美關係不但未見曙光，反而日益對立，但對於台灣而言，蓋亞那事件對蔡英文其實是穩賺不賠的！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
台師大政研所教授范世平今（16)日在臉書上發文表示，針對中國施壓蓋亞那事件，蔡英文其實穩賺不賠！ 圖：翻攝自范世平臉書
台師大政研所教授范世平今（16)日在臉書上發文表示，針對中國施壓蓋亞那事件，蔡英文其實穩賺不賠！ 圖：翻攝自范世平臉書
 
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