他iPhone用6代才知「時鐘神奇功能」！全場驚：長知識了

許多人是蘋果手機的忠實用戶，但用了iPhone這麼久，你有發現iPhone「內建時鐘」的小巧思嗎？一名男網友表示自己用了6個世代的iPhone之後，直到近日才發現蘋果的一個巧妙小心思，貼文一出，立刻引起熱議，更有網友驚呼「你說了我才發現」。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示「用了6個世代的iPhone，今天偶然發現，時鐘APP的『秒針』竟然會動」，也讓他驚嘆一聲「Wow」，並忍不住在文末hashtag「有廢友像我一樣都沒發現嗎」、「告訴我我並不孤單」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

不過，也有網友表示「現在才知道？」、「....我第一次用iPhone就發現了」、「很久以前就有了～很不錯的功能」、「本來就會啊」；另外，還有網友分享，「忘記多久前就知道了，要搶購東西、掛號，就靠它！」、「有啊，之前搶00:00商品就會看那個時鐘」、「一直都知道，搶票就看到這幾秒了」。（編輯：郭佩蓉）