衝ATM領錢電話卻狂響！男吐「無奈真相」糗翻了：對不起

再過1天就要告別連續7天的農曆春節連假，不少民眾也打算趁著最後的休息空檔到家裡附近的ATM存款或領錢，不過隨處可見的ATM機台旁附設的電話突然響起恐怕民眾都會嚇一跳，日前就有網友遇到這個情況，一接起電話聽到對方的要求更是嚇得連忙道歉，爆笑真相曝光後也讓許多網友笑翻表示「真的被監控了」。

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這起不尋常的事件發生在昨（15）日，這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，前幾天到超商的ATM領錢時，機台旁的電話卻瘋狂響起鈴聲，他異想天開表示「可能是要被指派任務了」，殊不知電話那頭卻傳來一位小姐的聲音，緩緩提醒著「先生您好！你的飲料擋到監視器，麻煩移開一下」，當下原PO只能尷尬回應「好的！對不起」。

▲網友接到ATM旁的神祕來電嚇得趕緊道歉。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》)

貼文曝光後，立刻掀起眾人熱議，有網友紛紛留言歪樓表示原來監視器畫面真的有人在監控「叫工讀生別裝了，出來吧，大過年的」、「很好奇你的飲料放哪裡」、「每台ATM裡面都有一個人」、「原來我在機器前挖鼻屎都被看光光了」、「原來那電話不是裝飾用的」、「以為是神盾局找你，結果是金管局」、「還好不是餘額不足你還按半小時被通知的」。

不過也有遇過相同經歷的網友分享了類似事件，「之前卡被吃掉，那支電話拿起來有專人接聽，40分鐘後就來到現場處理」、「真的有人在監看，超商ATM的監視器是內嵌在機台的，結果店家貼了一張反詐騙擋到監視器，銀行真的來電告知」、「監視器通常裝在機台中間和上方，右上那顆是專門看誰破壞機台的，下次領錢可以注意看，雖然裝了鏡面玻璃，不過細看還是可以看到鏡頭」。（編輯：楊智傑）