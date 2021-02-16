單親媽自責沒人脈！兒只領1個紅包　眾看「封面」被暖哭

春節連續假期已經進入尾聲，過年期間家家戶戶到親戚家拜年都會以包紅包的方式來表達賀年之意，而許多孩子們放假完也會興奮的與同年齡討論今年的「戰果」。不過近日就有一名單親媽媽感嘆，自己因為沒有人脈，兒子今年只收到自己的一包紅包，難過地向兒子道歉，不過網友們一看到紅包卻被暖哭大讚「媽媽的愛無價了！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在臉書《爆怨公社》表示，今年過年期間包了紅包給兒子，但也因為是獨自一人扶養小孩，加上自己也不像別人家過年有著滿滿親戚，自己沒有人脈，讓兒子只能收到一個紅包，「沒有拔拔的孩子只能認命！」，同時她也貼出自己親筆寫下祝福話的紅包，無奈感嘆「有沒有孩子像我兒子這麼慘的？對不起了兒子，媽咪沒啥人脈」。

只見這枚紅包上有著該名單親媽媽親手寫下的幾句話，上方還有著可愛的牛年吉祥插畫，下面則寫著「恭喜你總算擺脫你不喜歡的生活，現在每天為了你自己的目標拚命努力著，永遠記得媽咪說的，『媽咪這輩子最大的福報就是生了你』，努力成為臺灣之光吧！」，字裡行間透露著兒子滿滿的期待和無止盡的關愛。

▲媽媽的愛在字裡行間展露無遺。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

這枚紅包照曝光後掀起網友熱議，許多網友大讚原PO的字跡與插畫不只用心更相當美觀，其中心意更讓人直呼無價，「好字！這個一定要好好保存，若干年後拿出來看，都是滿滿回憶」、「有這樣的媽媽，只有一包我也沒關係」、「有媽媽滿滿的愛也就夠了」、「媽媽這包其實才是最有價值的」。（編輯：楊智傑）