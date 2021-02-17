吃buffet怎一堆人狂拿炸蝦？老饕曝「真實理由」：賺死了
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 08:28:28
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。近日，就有網友討論「吃buffet怎那麼多人愛拿炸蝦？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「許多人去吃buffet第一件事就是去排炸蝦，一次都會夾一整盤，但是炸蝦明明不是多高級的食物，就是拿蝦子去炸，大部分吃到飽也都有許多更高級的餐點，像是生魚片、烤牛排、哈根達斯等，炸些為何能在這些食材脫穎而出啊？」貼文一出，網友紛紛回應「我都不拿炸蝦耶，覺得太廉價」、「炸蝦超容易飽，真的都不想拿」、「生魚片才比較多人拿吧」、「如果要拿也是把炸蝦的皮衣直接剝掉」、「從不拿那種東西，太有飽足感。」不過，也有不少人點出關鍵「炸蝦平常吃不到啊....牛肉超市一堆」、「比起生魚片跟炸蝦，好吃的炸蝦平常吃不到，會一直拿很正常」、「在台灣天婦羅的價格偏貴好嗎，一尾在外面也要20~30市價，先夾一盤賺死了」、「因為在台灣要吃炸蝦成本偏高」、「要吃牛排自己處理就好，炸蝦自己處理麻煩，外面又賣超貴，當然一堆人夾」。（編輯：張嘉哲）