奶蓋之王是誰？老饕分享「心中3經典」：喝過就回不去

台灣飲料店林立，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時來一杯，或是飯後滿足一下味蕾。而近日有網友就在PTT提問「大家心目中的奶蓋之王是？」釣出老饕分享「口袋名單」，甚至還有人直呼「喝過就回不去」。

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原PO在PTT女孩板發文表示，「一直忘不了綠蓋的奶蓋啊！好像也倒了滿多家，我看現在好多飲料店都賣奶蓋，但好不好喝又是另外一回事」，他並好奇大家心目中的「奶蓋之王」是誰？同時透露自己還在尋找中。

▲有網友在PTT提問「大家心目中的奶蓋之王？」釣出老饕分享「口袋名單」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「功夫茶芝士奶蓋很好喝，感覺喝過就回不去原味奶蓋了」、「不得不說貢茶才是奶蓋領頭羊」、「唯一支持綠蓋」、「綠蓋，心中永遠的第一名」、「推功夫茶，有驚豔到」、「唯一推薦奉茶，可惜只有台南有」、「綠蓋奶蓋真的好吃」。

另還有人推薦「Pick Me的芝士奶蓋！」「喜歡署茗職茶的奶蓋」、「漫漫點的奶蓋無敵」、「只推烏弄」、「麻古的芝芝不錯」、「師大有一家木木口，起司奶蓋很推，重點才35，cp爆表」、「珉茶！！！超濃又很綿」、「以前綠蓋迷，現在也變署茗迷，芝士霜降皇極烏龍爆讚」。（編輯：許苡晴）