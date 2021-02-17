又是夫妻檔！老公選8果真「發」 新北刮出200萬加休旅車
記者顏真真/台北報導
2021-02-17 10:18:56
過年刮刮樂熱賣，尤其是「2000萬超級紅」刮刮樂更陸續傳出有人中大獎的消息，台灣彩券公司就表示貳獎在桃園和屏東分別都由夫妻檔刮出後，第3個200萬元加BMW休旅車又是一對年輕夫妻在新北市板橋區刮出，還挑選了象徵「發」的8號，結果真的「發」了。
根據台灣彩券公司指出， 刮刮樂「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元加BMW休旅車、520個100萬元，而統計至2月15日止，已刮出0個2000萬元、3個200萬元加BMW休旅車、163個100萬元。雖然目前頭獎2000萬元還沒人中獎，但貳獎200萬元加BMW休旅車已被刮出第3個，而且繼在桃園和屏東分別都由夫妻檔刮出後，第3個200萬元加BMW休旅車還是由一對年約30歲左右的夫妻刮出。根據開出貳獎的佰億發公益彩券描述，當天中獎夫妻是推著幼兒推車來到了彩券行，平時不常買刮刮樂，只是過年看著新聞網路媒體常有刮中大獎的新聞，心裡想說既然是過年就買獎金最高的刮刮樂，於是選擇購買「2000萬超級紅包」，老公心裡想著要發，於是就挑了象徵「發」的8號。結果一刮出來，竟然是二獎BMW休旅車加200萬。不過，在刮中大獎的當下，這位老公心情異常的冷靜，告訴身邊的妻子：「欸，我好像中汽車了」，妻子起初還不相信，於是就拿給店家協助確認，店家一看真的是大獎啦，馬上恭喜他們年後可以換新車了。