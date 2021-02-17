英相指疫情起源武漢 中使館：也應查別國

（中央社台北17日電）英國首相強生日前再次表示此次全球疫情起源於中國武漢，並認為世衛專家到中國的調查受到限制。中國駐英國大使館發言人回應，疫情早在多地出現，對其他國家類似考察有必要性和緊迫性。
中國駐英國大使館官網今天以使館發言人名義發布「就英方涉新冠肺炎疫情起源表態答記者問」。路透社報導，英國首相強生當地時間15日說，世界大國應簽署一項有關大流行病的全球條約，以確保「適當的透明度」。被問到誰應當為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情源頭資訊缺乏透明度負責時，強生說：「很顯然大部分證據似乎表明，疫情起源於武漢」。此外，強生14日接受美媒採訪時也表示，他完全支持美國拜登政府的聲明，對中國可能干預世界衛生組織（WHO）調查病毒起源深表關切。中國駐英使館發言人對此稱，中方始終堅持開放、透明的態度，和世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作，並對赴中調查的國際專家提供支持協助。他重申病毒溯源是一個複雜的科學問題，「不能讓政治淩駕於科學之上，不能用無端猜疑和蓄意歪曲代替科學研究」。這名發言人表示，有線索、報導和研究表明，「疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點出現，反映出對其他國家和地區進行類似考察的必要性和緊迫性」。「隨著事實證據的不斷積累和科學假設的不斷發展，溯源工作也將在地域上發生變化」。這名發言人說，中方堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國汙名化，堅決反對「向中方甩鍋推責」。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1100217