女友規劃紅包怎花　「驚人鉅額」讓他嚇傻：秒懂背景差異

過年期間，想必大家或多或少都有收到長輩給的紅包，無論金額多寡，都是一份象徵好運的心意。然而，近日有男網友就透露，日前女友在規劃壓歲錢怎麼用，但他心想「紅包不是買個生活用品就沒了嗎？」於是便開始好奇女友紅包領到多少？沒想到一問之下才得知「震驚鉅額」，竟多達6位數，讓他瞬間秒懂背景差距。

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原PO在網路論壇《Dcard》發文指出，女友前幾天在算她今年領到的紅包錢，並規劃怎麼用， 他便好奇提問「咦？紅包錢還能規劃的嗎？不是買個生活用品就沒了嗎？」女友反問「嗯？你紅包拿了多少哇？」他則透露「因為我自己有把21年來的紅包都存起來的習慣，幾乎沒有花過那個帳戶，現在也只存到了50000多一點...」

▲一名男網友分享女友的紅包金額，多達6位數。（圖／翻攝自Dcard）

而原PO女友聽到這番話後便默默將紅包收起，隻字不提，於是他心中便燃起好奇心，這兩天一直死纏爛打（誇飾）追問女友紅包金額，這才知道「原來她一年可以領10萬多...」讓他震驚不已，不禁自嘲「用紅包了解與女友的經濟背景差距」。不過，原PO也強調，「我覺得紅包不管是100刮刮樂，還是多到600、1000，我都很開心能收到來自長輩的祝福，只是有感而發+有點驚訝而已。」

貼文一出，網友隨即議論紛紛「不一定啦！我家經濟背景不差，但不會刻意去親戚家，所以就只有父母給的紅包，而且獨生子女親戚也會包的比較多」、「好多，一般上班族三個月的薪水」、「我外甥女光是她阿嬤給的紅包一包就10萬了，還沒有包含其他親戚」、「長大了父母都會給比較多吧」、「紅包只拿爸媽的錢，每年最多也5000而已」、「10萬真的很多耶！我每年領近2萬，偶爾超過」、「就算我家年收8位數，我還是領2000」、「紅包錢多跟家裡有錢有直接關係嗎？感覺大家族也可以很多啊哈哈」。（編輯：許苡晴）