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竟是七彩鸚鵡選的　台東池上婦女刮中百萬大獎

記者顏真真/台北報導

2021-02-17 12:22:17

刮刮樂「2000萬超級紅包」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲刮刮樂「2000萬超級紅包」陸續傳出有人中大獎，更有台東婦女因為投注站養的七彩鸚鵡飛到刮刮樂上面，決定從那本刮刮樂開始刮，結果刮到一半就中了100萬元。（示意圖／NOWnews資料照）
春節全台瘋刮刮樂，彩迷更是想辦法提高中獎率，有人是挑選吉祥號碼中了大獎，還有人竟是鸚鵡選的中了百萬。台灣彩券公司就透露，台東有一位中年婦女到投注站買刮刮樂，就問店中的七彩鸚鵡選哪種刮刮樂會中大獎？沒想到鸚鵡直接飛到「2000萬超級紅包」刮刮樂上面停著，婦女就決定從那本刮刮樂開始刮，結果刮到一半就刮中了100萬元。
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根據開出百萬大獎的台東縣池上鄉的大眾樂投注站表示，這位中獎人是店裡的老朋友，而店裡有隻七彩鸚鵡，中獎人對鸚鵡疼愛有加，每天都會到投注站餵鸚鵡或是跟鸚鵡玩、教牠講話，教牠講的內容是「中大獎、發財發財」。
投注站描述，刮中大獎當天，中獎人就問鸚鵡她應該買哪一種刮刮樂會中大獎？她拿了1本「1000萬行大運」及1本「2000萬超級紅包」刮刮樂到鸚鵡的前面讓牠選，鸚鵡直接飛到「2,000萬超級紅包」刮刮樂上面停著，中獎人於是選了這本刮刮樂開始刮，陸續刮出了許多小獎，刮到一半的時候就發現中了100萬元。
不僅投注站養的七彩鸚鵡很會挑彩券，彩券行養的兔子也會帶旺客人。位在台中市的博贏樂透彩券行就透露，老闆娘過年前因朋友告知家中沒法再養兔子，便好心接手領養，原本兔子是關在彩券行外面籠子裡，那天居然溜了出來四處亂竄，當下店內客人幫忙抓兔子，互相協助終於抓到了。
店內客人當下也開始起鬨說，該不會是要開出大獎的預兆吧？當大家正在議論紛紛時，突然店內一對年輕夫妻大聲尖叫，拿著手上的「超級麻將」刮刮樂跑到櫃檯給老闆娘，老闆娘確認後也欣喜若狂的告訴客人是中了頭獎500萬元，店裡所有的客人都替中獎的夫妻鼓掌叫好，並且開玩笑的說，這隻兔子根本就是要出來恭喜他們中頭獎的。
根據台灣彩券公司統計，今年發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元加BMW休旅車、520個100萬元，而截至2月15日止，已刮出0個2000萬元、3個200萬元+BMW休旅車、163個100萬元。
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