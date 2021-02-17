翻出20年前薪資袋！女揭「月薪數字」秒哭：以前賺比較多
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 15:09:43｜2021-02-17 15:10:56
台灣普遍薪資低，不少年輕族群都很有感，面對房價、物價高漲的時代，許多小資族也是傷透了腦筋。近期就有一名女網友趁著過年回娘家時，翻出了20年前拿到的薪資袋，但當她曝光好幾年前的薪資狀況後，瞬間就引來許多人熱議。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示過年回娘家時，意外翻找到了年輕時領的薪水袋，隨後她便貼出一張照片，只見畫面中的薪資袋有民國88年6月的，當時薪水有27183元、民國89年5月的薪水則有30293元、民國90年9月的薪水則是31179元，同年12月也領到了32116元，月薪均有3萬元，這就讓原PO無奈大嘆「突然發現，我以前賺的比現在多耶！」文末她亦透露自己從事美工、藝術玻璃的相關工作。貼文一曝光，瞬間就引來許多網友無奈直喊，「民國91年陽春麵25元...回不去了」、「重點...以前的錢可以活很久」、「以前薪水3萬多很多，現在5萬也很少」、「久違的薪資袋，好久沒拿過這種的，現在都是公司薪轉」、「以前的房子超便宜，工資高，現在房子貴，工資低」、「以前3萬真的賺很多，現在3萬還沒熱就沒了」。甚至有不少過來人紛紛回憶，「同年時也是三萬，還不用會那麼多技術，現在技術更多樣，薪水卻更低唉...........」、「二十多年前在KTV上班，過年薪水加本薪，可以破十萬，現在是減薪年終也被砍到所剩無幾了！」（編輯：陳雅雲）