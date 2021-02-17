秋冬防疫成效佳！陳時中：考慮延續成「常態管制」

春節年假結束，中央流行疫情指揮中心今（17）日召開記者會，談及連假期間急診總就診人次大幅減少，應與民眾落實秋冬方案有關，對此指揮官陳時中就表示，原先預計要在2月底結束的秋冬專案，基本上跟專家討論希望持續延長，變成常態性的管制，境外邊境管制一人一戶的措施也不會改變。

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陳時中說，今年在春節期間，醫院急診就診人次較往年下降，腹瀉情況、流感、類流感狀況比以前好，可能受惠於秋冬專案民眾落實戴好口罩、勤洗手的習慣，也沒有很多人因為沒戴口罩被罰，因此專家會希望能將緊縮的措施延續，可能會考慮看看在228之後放寬在高鐵上吃東西，這部分還會再跟專家討論。

至於在英國變種病毒疫情狀況下，是否加強邊境管控？陳時中指出，他相信病毒會有很多種的變異，也會在廣泛在人類之間流竄，但目前看來疫情有趨緩，而秋冬專案部分本來就是一人一戶，還是會依照哪個地區入境再去做分辨，看是要防疫旅館還是集中檢疫所，但基本上會希望延長舊有管制措施，成為常態性的管制。

由於先前因應春節返鄉人潮，副指揮官陳宗彥就說明，防疫旅館已經大幅提升，到昨天大概一直維持，從8000比較高一點，一直降到8100左右，未來管制措施若延續，在提供旅客使用防疫旅館方面仍相當充裕。

陳時中強調，秋冬專案這些公衛措施會有效，就會希望持續進行，最後他再度提醒國人，平時吃飯不要跟太多不特定人接觸、口罩帶好、勤洗手，都能讓防疫新生活邊境效益更好。