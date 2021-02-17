日執政黨又一議員於緊急事態上酒店　退黨以示負責

（中央社東京17日綜合外電報導）日本執政黨又有一名國會議員被媒體踢爆在疫情與緊急事態宣言期間，於深夜上酒店。自民黨眾議員白須賀貴樹被拍到，10日晚間在高級酒店待到深夜10時，他今天宣布退黨以示負責。
「週刊文春」網路版報導，白須賀貴樹10日晚間8時30分後，帶著女伴前往會員制高級酒店，待到晚間10時才離去。白須賀2012年首次當選眾議員，選區為千葉13區，隸屬於自民黨內的清和政策研究會（細田派），這也是前首相安倍晉三和森喜朗出身的派系。東京都等2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻的地區，從1月8日起實施緊急事態宣言，呼籲餐廳提早打烊、民眾在晚間8時後盡量少外出。報導指出，自民黨幹事長二階俊博也呼籲黨內議員，盡量避免有提供飲食的聚會、晚間8時後避免不重要與不緊急的外出。然而今年1月，自民黨眾議員松本純、田野瀨太道與大塚高司，以及與自民黨聯合執政的公明黨眾議員遠山清彥等4名國會議員，被爆出深夜待在俱樂部（酒店），事後松本等3人退黨、遠山請辭眾議員。在此事件後，自民黨黨紀委員長衛藤晟一於2月1日發布「自肅令」，要求黨籍國會議員嚴加自律。日本放送協會（NHK）報導，白須賀因被踢爆深夜待酒店，今天下午向二階俊博提出退黨申請。白須賀受訪時承認此事，他說，在民眾因疫情而自我克制的情況下，自己做出輕率的舉動，對此由衷致歉。白須賀還說，他不會辭去議員職務，但考慮不參加下次眾議院選舉。（譯者：顧荃/核稿：陳彥鈞）1100217