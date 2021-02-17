住飯店卻睡「最貴工地」？當地人吐實情：12年前就這樣了

連續假期想出門走走，訂飯店前不少人會選擇事先上網查看評價，避免遇到住宿房間與想像中不符的情況。日前就有名網友因為訂了間台東的溫泉飯店，事先沒有查看實際照片，一到現場才發現入住地點宛如施工現場，照片曝光後也釣出當地人回應真實情況，更讓該名網友傻眼直呼「這是我住過最貴的工地」。

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這名網友在臉書公開社團《好想住飯店，好康、踩雷不藏私》中表示，過年期間全家到東部度假出遊，沒想到開車抵達飯店現場，映入眼簾的卻是滿地砂石、老舊的建築，不僅如此，飯店頂樓還用鐵片遮著、似乎仍在修繕建造中，原PO看到這個場景卻也只能摸摸鼻子入住，文末更失望表示「下次訂房一定要看幾顆星！唉，一切盡在不言中！」。

▲建築外觀讓許多網友笑稱這是「工業風」、「廢墟風」。（圖／翻攝自臉書公開社團《好想住飯店，好康、踩雷不藏私》）

▲原PO無奈表示自己已經不抱期待。（圖／翻攝自臉書公開社團《好想住飯店，好康、踩雷不藏私》）

該篇文章在社團掀起近萬人留言討論，有當地民眾和消費者就吐露看法「經過路過，就是不進去，台東人+1」、「2008年住過，12年前就這樣了」、「它原本想追求工業風，最後卻變工地風」、「我十幾年前住就是這個樣子了！無言」、「花錢住工地？」、「住過一次，很傻眼」。

不過也有客人出面平反「室外泡溫泉部分還行！又接受旅客自己帶食材，免費提供鍋碗瓢盆瓦斯爐可以自己煮」、「還不錯的溫泉，拍照的地方是做新電梯，所以比較亂」、「雖然2間房有一間地板修修補補，冰箱老舊不冷，但另一間還算ok，我住的樓層大致上已經修補完成，新造電梯外牆也粉刷完成！所以廢墟感受沒那麼深」。（編輯：楊智傑）