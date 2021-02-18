名家論壇》錢震宇／到底給誰看的TAIWAN
文/錢震宇
2021-02-18 11:30:00
就在過年期間，海巡署悄悄地將海巡艦艇塗裝新增「TAIWAN」字樣。媒體披露後，海巡署第一時間否認有國安高層指示，但旋即被總統府打臉，表示「國安高層」就是蔡英文本人，海巡署還罕見對外致歉。然而，這究竟是對艦艇塗裝「TAIWAN」道歉呢？還是對沒有大加讚揚是蔡英文的功勞，而向蔡道歉呢？
重點是，蔡英文能保證塗裝「TAIWAN」後的海巡艦艇，就能從此馳騁海疆、恫嚇威脅，不受區域國家的侵擾？我國海域間衝突，到底是因為船艦辨識不清而起？還是因為兩岸關係緊張，甚或台日漁權爭議而起？所以塗裝「TAIWAN」是解決爭端？還是製造爭端？先來說這事件最難堪的不是蔡英文，而是蘇貞昌。海巡署是隸屬於海洋委員會的單位，海委會是中央二級機關，上級機關是行政院。照理講，行政院長是最高行政首長，海巡署的船艦塗裝，照講是蘇貞昌的權責，要講也是蘇貞昌來講，結果蔡英文直接略過蘇貞昌，說，對！就是我說的，壓根沒把蘇貞昌放眼裡。尷尬的是，被問到華航是否比照海巡艦艇跟進塗裝「TAIWAN」，行政院立場進退失據，主導權早被蔡英文拿走，又不敢隨意發言，怕碰觸到蔡英文底線。祕書長李孟諺只能委婉地回應「要再了解」。值此，蘇貞昌的政院角色實際上只有點綴之用，蘇下台只是遲早之事。此次事件，另一個難堪的是海巡署長周美伍。上任才月餘的周美伍亟欲表現，這位海軍退將只因為蔡英文視察安平艦下水典禮裡後說了一句「但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時被國際更清楚辨識就更好」，便立馬開始塗裝。當時下水的安平艦及之前的所有艦艇，船身都是「海巡署R.O.C. COAST GUARD」，只因為蔡英文的一句話讓所有艦艇一夕間多了「TAIWAN」，不用經過縝密討論、更不用專業評估，「真的好大的官威啊！」海巡署第一時間否認高層指示，強調並無外力介入，最後被總統府「秒打臉」，搞得裡外不是人，只好說一切回應以總統府說法為主。也是啦！這種大內宣的事情怎麼能低調？還不讓獨派人士知道這是蔡英文的主意嗎？看來周美伍這次拍馬屁只拍了一半。就說軍人不懂政治，周美伍不懂，正名這件事蔡英文就是要「明著來」，而且是愈張揚愈好。要說國際上辨識度不高，那是騙外行人的說法。根據國際海事組織規定，每艘航行在水域的船隻，船上都要求安裝自動辨識系統（AIS），透過與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星定位等交換電子資料提供船舶辨識的資訊。就連一般船隻都可以在幾海浬外就得知船隻資訊，何況是軍隊艦艇，難道真要塗了「TAIWAN」，對方看到才知道嗎？若等看到字才知道恐怕真要撞上了。說真的，會經過台灣海峽及東海、南海海域的船艦，除了中國大陸外，大概就是日本、南韓、美國及少數菲律賓及印尼籍的船艦，這些國家的船艦，難道都不認得台灣的艦艇嗎？海巡署真有必要塗上「TAIWAN」以供區別嗎？而且中國海事與海警的船艦與台灣的海巡艦本身就有差異，塗了「TAIWAN」恐讓其他國家在處理海事糾紛及救援上更加動輒得咎，對台灣不見得是好事。如同護照放大TAIWAN字樣，蔡政府總是只在意對支持者交代，或是如何能夠激怒對岸，正名的結果對台灣本身有什麼好處都是其次。護照能不能到更多國家是看效力；艦艇能不能嚇阻威脅是看國力；飛機能不能增加班次及航點是看經濟實力，從來都不是因為加了什麼字。說到底，這個TAIWAN其實是寫給蔡英文自己看的！●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]