名家論壇》盧燕俐／台股上萬六，還可以追買哪些股？
文/盧燕俐
2021-02-18 12:00:00
台股新春開紅盤大漲，直接飛越一萬六，創高來到16362點。不少投資人擔心，大盤從去年疫情低點8500點起算，至今已大漲近一倍，應是下車好時機；但我認為，全球資金寬鬆、台灣經濟成長強勁、外資積極回補，行情還沒漲完，即使現在才進場買強勢主流股，依舊獲利可期。
儘管疫情稍有緩解，美國單日確認人數，已從高峰的近30萬人，降低至10萬人以內，但各國央行不敢鬆懈，持續寬鬆政策，除Fed維持每月購債1200億美元，歐洲央行也承諾，續採大量刺激方案活化經濟，就連日本央行最新宣布，沒有任何削減或停止購買ETF的計畫，使得全球股市漲翻天，也連帶激勵台股補漲。外資2月17日買超296.88億元，創下史上第7高單日買超金額，翻轉封關前的保守心態，也宣示回補行動正式展開。畢竟台灣防疫有成，今年GDP至少4%起跳，且半導體產業供應鏈完整，具強大競爭優勢，即使歷經去年股價大漲，但在車用與5G商機下，話題不斷，也進一步墊高獲利與想像空間。然而，指數已站上一萬六，現在才想要進場，該如何選股？要選強勢主流族群，如半導體、5G、被動元件，還是有機會落後補漲的塑化、紡織或金融？我的看法是，一波一主流，半導體仍是首選，從晶圓代工到IC設計、封測，輪流接棒演出，從2月17日聯發科衝破千元大關、日月光攻漲停、外資買超第一名為聯電的8.2萬張，在在可看出端倪。有意思的是，歷來在年初評估股價合理性時，法人大多是用當年的全年EPS，作為衡量標準，但今年作風更大膽，多改用明年EPS來估算，說明了資金瘋狗浪之下，連法人都變得瘋狂。另一方面，塑化股也有機會。近期摩根大通和高盛發表最新報告，直指疫情好轉，將促使用油需求大增，出現新一波的油市「超級週期」，紛紛將油價上調至80到100美元，對比目前60美元的位階，還有三成以上的漲幅，也帶動塑化股上揚，指標股台塑集團表現搶眼。那麼，萬六以後的行情，是否就是由半導體當主角，塑化當配角呢？我認為，現在就下定論，言之過早，還必須持續觀察疫苗的保護力，及油國產況變化，才能精準掌握油價脈動。至於金融股，雖然外資開紅盤當日大買，多檔本益比也始終在6至8倍附近徘徊，股價相對便宜，但只要升息號角未響起，金融就難挑大樑，唯有等半導體這波漲完，資金全面輪轉，機會就會來臨。總結來說，台積電還沒漲完，大盤就不會太弱勢，空手者可就風險承受度與資金條件，選擇適合的半導體個股，至於台積電的目標價，外資直指千元，務實路線的讀者，不妨先設定800到850元之間，再來觀察後續變化。●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]