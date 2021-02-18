拜登尼坦雅胡終於通電話　美以緊張煙消雲散

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡關係若曾有一絲緊張，如今也已煙消雲散，因為美國改朝換代以來，兩人今天第一次通了電話。
儘管以色列和美國關係特殊，拜登1月20日上任以來，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻遲遲未接到他的來電，是僅僅幾位還沒與拜登通上電話的外國領袖之一。但兩人今天在電話中強調關係緊密，拜登還告訴記者，兩人「相談甚歡」。白宮表示，拜登對前總統川普為促成以色列和阿拉伯以及穆斯林國家關係正常化斡旋的多項協議表示「支持」。白宮發布聲明說，拜登「重申個人一直以來對以色列安全的堅定承諾，也傳達強化美以各面向夥伴關係的意願，包括我們強有力的防衛合作」。尼坦雅胡的媒體顧問則在聲明中表示，兩人的通話「溫馨且友好」，持續約1小時，「兩位領袖提及長年的個人關係」，並同意深化兩國同盟。尼坦雅胡和拜登「討論和平協議的未來進展、伊朗威脅以及區域挑戰，並同意繼續對話」。外界普遍解讀，拜登把致電尼坦雅胡放在較後面的順序，是為展現後川普時代美國將重設與中東關係。共和黨籍的川普常自誇是美國史上最「支持以色列」的總統，他密切關注尼坦雅胡的優先要務，包括把美國大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，許多國家認為這是挑釁。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100218