香港疫情趨緩　餐館及娛樂場所重開

（中央社記者張謙香港18日電）隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，香港的餐館及娛樂場所包括海洋公園今天重開，有小朋友高興地走進海洋公園，期待玩雲霄飛車。
近期以來，香港每天確診的病例維持在低雙位數甚至是個位數，當局決定讓餐館自今天起恢復晚上經營堂食，並放寬至每桌4人。綜合香港媒體的報導，不少餐館負責人受訪時說，在政府宣布放寬食店晚上經營堂食後，昨天接獲大批市民預訂今晚吃飯，全部爆滿，相信市民在家抑壓過久，準備「報復性消費」。港府也批准多類娛樂場所包括旅遊地標海洋公園和迪士尼樂園重開，此前它們已因疫情嚴峻而自去年11中左右停止經營。今天同時獲准恢復經營的還有健身房、美容院和按摩院等。位於港島南區的海洋公園今早10時重開前，已有家長帶著小孩在園區外排隊等候，一些小朋友接受媒體訪問時高興地說，希望入園遊玩過山車（雲霄飛車）。也有市民說，希望入園探望貓熊，並指園方已做好防疫措施，不擔心在這裡染疫。海洋公園今天依照政府的規定，對入園的人採取了防疫措施，包括讓市民掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名和聯絡電話，方便日後跟進，同時提供消毒液。海洋公園為香港觀光地標，但近兩年先後受「反送中」運動和疫情衝擊，遊客人數一落千丈，需要政府撥款打救，而公園高層已宣布改變經營模式，希望公園可以維持經營下去。本地另一個觀光地標迪士尼樂園預定於明天重開，園方也會因應重開而採取防疫措施，包括員工需要依照政府的規定，上班前接受病毒檢測。（編輯：吳柏緯）1100218