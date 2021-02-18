部桃終於清零！沈富雄喊「4字」：足以傲視世人亮麗成就

新冠肺炎肆虐全球，前段時間部立桃園醫院爆發群聚感染，所幸近日已逐漸解除危機。對此，前民進黨立委沈富雄在臉書直指，部桃的PCR和血清抗體大檢測結果出爐了，數字美到令人難以置信，他認為這是「奇中之奇！」足以傲視世人的亮麗成就。

我是廣告 請繼續往下閱讀

沈富雄發文表示，無病毒、無抗體、無懼境外移入的乾淨新世界，部桃事件（危機？）必須收尾，所以來個大規模的PCR和血清抗體大檢測，結果出爐了，數字美到令人難以置信，卻完全不出他所料。沈富雄並列舉三點：

一、PCR呈陽：零

是所謂「清零」？還是本來就是零？我相信是後者。指標案例838身上的病毒除了攻陷21個案例（其中6例為為無症狀，如不匡列，有可能成為漏網之毒），其他的攻擊全部失敗，因為出門後，碰到的盡是銅牆鐵壁、天羅地網，沒幾天就香消玉殞矣！在台灣並非首見，幾次的大規模群聚不都是平安無事？

二、血清抗體呈陽：零

這就奇了！而且是奇中之奇，天大的奇蹟！這表示除了21例確診外，沒有一例是無症狀的感染者，專家們一天到晚所憂心的定時炸彈（即無症狀帶原者），在號稱重大危機的發生地及其週邊竟然一個也沒有！而且21例的感染顯然是直接感染，無需經過第三者傳播，這是多麼駭人聽聞的奇聞！

三、境外移入攻堅全部失敗

台灣的確診案例多數境外移入，部桃事件的破口是醫護及其家屬，是少見的例外，其他一定有漏網之魚，但都自動消失於無形，台灣已經是一個不適合新冠病毒存活的絶境，僥倖混進，難逃一死。

我很多朋友，其中不乏流行病學的專家學者，他們都不相信這麼漂亮的數字，我選擇相信，而且由衷期待中央防疫團隊中比較有學問的把一年來的成績寫成學術論文，投稿到刺胳針（Lancet）或新英格蘭醫學雜誌（NEJM）。

文末，沈富雄直言，「政府不是很喜歡大內（外）宣嗎？不要糟蹋這份國人用怕死、怕罰、守法、愛面子而一起拚出來，足以傲視世人的亮麗成就。」（編輯：許苡晴）