開工收紅包！他一看「金額」好疑惑 網揭行情：你太菜了
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 14:43:44｜2021-02-18 15:24:14
昨（17）日是開工日，許多公司行號及店家都陸續上工，同時發放開工紅包讓員工沾沾喜氣。不過，一名網友在PTT八卦版提到，開工日當天收到公司給的紅包，回家拆開一看發現是500元，不禁好奇詢問「算吉利嗎？」貼文立刻引發熱議。
原PO表示，昨天開工日，在公司領到了一個開工紅包，剛回到家打開一看，發現居然是500元，並稱「還以為是600的說，聽人家說紅包不是都包雙不包單嗎？」不解直問「包500元是不是很不吉利啊？」原PO接著補充，公司同事都很有默契，收到紅包當下沒看到有任何一個人拿出來點的，剛好又是到新公司上班第一天，也是人生中第一包開工紅包，擔心只有自己被暗槓了100元。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「1000才是正常價吧？500是怎樣打發乞丐？」「不錯了，大部分聽到都200」、「應該給你200的」、「拿過300，後面老闆就不發了，而且要扣稅，通常開工可以帶眷屬 ，公司規定不行」、「老闆少放100啦」；不過，有網友揭露開工紅包行情，透露500元其實是正常價碼，「菜比八，500是行情價啦！開工初五一般500起價」。（編輯：賴詠璿）