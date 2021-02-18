NBA／柯瑞延長賽回神飆三分 替補奇兵轟26分助陣滅火
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-18 14:06:55
勇士今(18)日主場迎戰熱火，悶了整場的一哥Stephen Curry終於在延長賽最後1分鐘開火，連飆2顆三分球，加上板凳奇兵Kent Bazemore攻下最高26分，聯手幫助勇士上演大逆轉以120:112擊敗熱火。
勇士大前鋒Draymond Green今天在板凳做好坐滿，加上其他中鋒因傷缺陣，在禁區沒有長人坐鎮，以及Curry正規賽外線17投3中，手感相當冰冷的情況下，勇士在正規賽落後一度落後達19分。 好在勇士靠著Bazemore、Kelly Oubre Jr.和「楓葉喬丹」Andrew Wiggins三人輪流跳出第四節回敬29:19，尤其Bazemore在第四節剩下52秒放進追平兩分，將比賽以105:105平手拖進延長賽。又是Bazemore，延長賽最後2分鐘，搶下關鍵籃板連拿4分，勇士本場首度領先，Curry終於回魂飆進三分球後助攻Wiggins帶起氣勢，最後17秒Curry再砍進三分球撲滅熱火氣焰，熱火還自亂陣腳發球失誤葬送比賽。Bazemore攻下新高26分8籃板，Curry挹注25分7籃板11助攻，Oubre Jr.和Wiggins同樣貢獻23分8籃板，4人是勇士贏球功臣。熱火方面，中鋒Bam Adebayo繳出24分，「士官長」Jimmy Butler收穫13分12籃板11助攻，生涯第10次「大三元」。