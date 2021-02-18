2020房市夯！北台灣完銷建案年成長破2倍 新竹縣市居冠
記者賴志昶／台北報導
2021-02-18 14:09:04
據雜誌統計，2020年北台灣完銷建案數量高達269個，較2019年暴增185個，年增率高達約220％。專家表示，去年完銷建案數量呈現爆發式成長，主要是疫情爆發以來低利率、貨幣寬鬆環境，以及資金回流提升國內購置不動產意願，包括自住、投資與置產需求均同步增長，建案銷售速度因此加快，完銷建案數量便扶搖直上。
據《住展雜誌》統計顯示，北台灣各縣市的完建案數量，依序分別是新竹地區84個、桃園市66個、台北市50個、新北市46個、宜蘭地區23個，以及基隆市2個；其中，新竹縣市完銷建案數最多的行政區為竹北，高達18個建案完銷，其次是竹市北區有13個，竹縣新埔則有12個。住展雜誌研發長何世昌分析，新竹蛋黃區房市熱絡且房價漲至3字頭掀起推擠效應，到外圍郊區買房的市中心客源變多，順勢帶動新埔、芎林、竹東等地市場與房價；由於新竹地區居民平均收入高顯示房價相對不貴，因而蛋黃區熱銷產品以3房型為大宗，外圍蛋白區則以低總價透天較搶手。桃園去年以完銷建案數66個居次，完銷建案數最多的行政區竟是觀音區，頗讓人跌破眼鏡。何世昌指出，觀音區去年推出不少低總價公寓，總價帶大多在5百萬元以下，與動輒上千萬元的透天相比便宜許多，所以受到購屋族青睞；雖然觀音草漯重劃區、工業區周邊完銷建案多，但每個建案規模多在5億元以下，總量體並不算多。台北市去年完銷建案數50個，尤以大同、內湖區完銷建案數各有8個最多。何世昌表示，大同區受惠於雙子星開發計畫，以及市中心高房價推擠效應，購屋需求快速成長，量體最大的完銷案為「宏國大道城D區」，總銷金額約45億元；其中，內湖區則是因內湖科技園區景氣欣欣向榮，園區購屋需求強勁，帶動新建案房市成交活絡，凡60坪以下的房型均可熱賣；而在北台灣各縣市中，北市是換屋族需求成長最明顯的縣市，去年不僅小宅熱賣，約40至60幾坪的換屋房型成交也開始轉熱，復甦力道超乎預期。新北市則以三重、林口表現較佳，各有6個建案完銷。何世昌說，新北市較搶手的房型以20至40坪為主，大坪數市場依然平淡，市場呈現冷熱懸殊的極端化現象。何世昌預期，今年房市買氣仍屬穩定向上格局，成交量可望溫和成長；只要產品規劃正確、不要漫天喊價，建案應能順利銷售，完銷建案數將維持在高檔水位。