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新冠篩檢一次7000元　藍委直呼：台灣的費用世界最貴

記者吳承翰／台北報導

2021-02-18 14:15:17｜2021-02-18 14:21:37

國民黨團
▲台灣篩檢新冠肺炎一次要7000元，國民黨團批評台灣的價格世界最貴，已成為商務人士的負擔。（圖／國民黨團提供。）
新冠肺炎疫情未見緩解，世界許多國家都要求入境者提供核酸檢驗證明，然而台灣自費篩檢，民間一般醫院收取費用7000元高居全球之冠。國民黨團今（18）日召開記者會，立委溫玉霞指出她從去年11月開始，多次質詢衛福部長陳時中「篩檢費用要不要降」，陳也回應「部立醫院已經降到4500」，可是她一查才發現，部立醫院仍要價5000元。溫表示很多人進出國境不是愛旅遊，而是真的有工作上的需求，天價篩檢費用已經成為商務人士龐大的負擔。
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溫玉霞是台商背景，她收到不少台商、留學生反映台灣篩檢費用是全球最高，其他先進國家如德國漢堡的篩檢費用僅46歐元（換算約台幣1500元），篩檢當天立刻拿到報告的急件也只要69歐元（換算約台幣2200元）。溫以父母都在國外工作，小孩在當地就學的四口家庭為例，光是這次來台灣過年、再回當地上班上課，光篩檢費用就要繳28000元，幾乎等於一個社會新鮮人的薪水。
溫玉霞進一步表示，從去年11月疫情指揮中心宣布秋冬專案以來，她一共質詢陳時中4次「篩檢費用到底就不降」，陳在12月14日的質詢中明確回覆「部立醫院已經降到4500了」，但她查了發現，部立醫院實際上收取5000元，加上印報告還要再收350，一共是5350元，她要陳時中趕快兌現他的承諾，把篩檢費用降下來，「很多人不是付不起，是付得不甘願！」
書記長鄭麗文表示，陳時中對於篩檢的說法反覆不一，當陳時中否決入境普篩時，就說篩檢不完全準確，可能偽陰性、偽陽性打亂防疫布局；但討論篩檢費用全世界最貴時，又說「台灣的篩檢比較準」。鄭麗文不解地表示，台灣的篩劑也是從國外進口，其他國家也在用，「為什麼一樣的篩劑台灣用會比其他國家準？又為什麼台灣是最貴的」。
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