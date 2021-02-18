新會期推「5大面向」修法 民眾黨：中道務實監督政府
記者丁上程／台北報導
2021-02-18 14:18:00
立法院開議在即，各個黨團也陸續公布各自的新會期優先法案方向。其中台灣民眾黨今（18）日上午召開記者會，公布新會期的「5大面向」修法方向，分別由5位黨團立委領銜負責，鎖定目標為中道務實監督政府。
民眾黨立委張其祿表示，司法法制面向民眾黨希望在新會期朝著政治人物的政商關係做規範。「去年立法院爆發關說、收賄案件，都讓社會大眾對於政治人物的政商關係產生質疑。」張其祿說，「為了回應社會的期待，民眾黨將針對遊說法、政治獻金法以及公務人員財產申報法等『陽光三法』進行修法，期盼能藉此約束政治人物在政商關係上的處理。」此外，張其祿也表示，為了延續黨主席柯文哲對於財政紀律的要求，也會持續在立法院推動「財政收支劃分法」。而勞工議題專長的立委賴香伶則表示，因為新冠肺炎疫情緣故，現階段雖然勞工已經陸續開工，不過學生們因為寒假延期的緣故都還在休假，這樣讓很多為人父母的勞工們很傷腦筋，「我在上個會期就已經提案應當把家庭照顧假，列入性別工作平等法，不過卻沒有被採納。」賴香伶直言，「勞工議題在上個會期並沒有受到執政黨的重視，也希望蔡政府能夠信守當初的承諾，不要只是提一些意識形態的修法」。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠以及副總召高虹安，則將一同推動數位四法以及教育相關法案推行。邱臣遠強調，未來台灣將會邁向爭取CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）以及相關國際組織的參與，對於著作權法以及商標法等法案，將會進行修法；高虹安則表示，面對5G及AI等資通訊產業發達，台灣的個資法卻沒有與時俱進，新會期也會推動相關修法。民眾黨團幹事長蔡壁如則針對氣候變遷以及動物保護等議題進行修法，蔡壁如強調，2018年成立海洋委員會後，針對相關保護制度有待加強，新會期民眾黨也會著重推動海洋產業發展法、海洋保育法、海洋污染防制法等法案推動。此外針對動物保護部分，也將跟隨修憲議題，推行動物保護相關議題入憲。而針對爭議不斷卻停滯已久的礦業法修正案，蔡壁如也強調，新會期也會力促修正案推行。