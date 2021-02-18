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NBA／看錶時間！Lillard致勝上籃　砍43分率拓荒者6連勝

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-18 14:19:05

拓荒者當家球星Damian Lillard渴望球隊爭取Draymond Green入隊
▲拓荒者當家球星Damian Lillard渴望球隊爭取Draymond Green入隊。（圖／美聯社／達志影像）
沒有好搭檔CJ McCollum，主力中鋒Jusuf Nurkic也缺陣，波特蘭拓荒者「錶哥」Damian Lillard無懼挑戰，今天的比賽狂砍43分、16助攻，還在末節最後16秒完成致勝上籃，帶隊逆轉以126:124擊敗紐奧良鵜鶘。
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本場比賽讀秒階段，Zion Williamson兩罰俱中幫助鵜鶘以1分超前，拓荒者喊出暫停後，球交到Lillard手上，他面對Lonzo Ball的防守，殺進禁區完成致勝「三分打」，幫助球隊逆轉取勝。
Lillard是自從1986年傳奇球星「滑翔機」Clyde Drexler以來，第一位能夠單場砍下超過40分、15助攻的拓荒者球員。
而他今天的關鍵表現，本季也已經多次上演，根據數據統計，他是2020-21賽季的關鍵球之王，在最後5分鐘且兩隊僅有5分差的比賽，他一共得到82分、投籃命中率63.2%、三分球命中率58.8%、罰球命中率100%，皆為全聯盟第一。
拓荒者這一季依舊飽受傷兵困擾，但Lillard燃燒「小宇宙」，在沒有Nurkic和Nurkic幫忙的情況下，他在近11場比賽帶隊贏下9場，球隊目前處於6連勝，在西區排名第4。
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