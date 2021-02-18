NBA／看錶時間！Lillard致勝上籃 砍43分率拓荒者6連勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-18 14:19:05
沒有好搭檔CJ McCollum，主力中鋒Jusuf Nurkic也缺陣，波特蘭拓荒者「錶哥」Damian Lillard無懼挑戰，今天的比賽狂砍43分、16助攻，還在末節最後16秒完成致勝上籃，帶隊逆轉以126:124擊敗紐奧良鵜鶘。
本場比賽讀秒階段，Zion Williamson兩罰俱中幫助鵜鶘以1分超前，拓荒者喊出暫停後，球交到Lillard手上，他面對Lonzo Ball的防守，殺進禁區完成致勝「三分打」，幫助球隊逆轉取勝。Lillard是自從1986年傳奇球星「滑翔機」Clyde Drexler以來，第一位能夠單場砍下超過40分、15助攻的拓荒者球員。而他今天的關鍵表現，本季也已經多次上演，根據數據統計，他是2020-21賽季的關鍵球之王，在最後5分鐘且兩隊僅有5分差的比賽，他一共得到82分、投籃命中率63.2%、三分球命中率58.8%、罰球命中率100%，皆為全聯盟第一。拓荒者這一季依舊飽受傷兵困擾，但Lillard燃燒「小宇宙」，在沒有Nurkic和Nurkic幫忙的情況下，他在近11場比賽帶隊贏下9場，球隊目前處於6連勝，在西區排名第4。