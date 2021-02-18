NBA／事隔多年回憶紐約風雲 林書豪：我和甜瓜沒有私怨
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-18 14:54:34
林書豪近期接受《The Ringer》記者Logan Murdock的採訪時，透露了許多自己的對生活和籃球的看法，而針對過去在紐約尼克效力時的風風雨雨，他也作出澄清，直言他和「甜瓜」Carmelo Anthony一直都沒有私人恩怨，有些事難以說清，但並非是媒體報導的那樣。
「我沒有難受的感覺，Melo是一個全心全意為了紐約的人。我一直這麼說就是我和Melo從未有過直接衝突。」林書豪解釋道，「他從來沒有對我大喊大叫。我也沒對他大喊過。他從不直接對我生氣，也從未對我講過一些其他的東西。老實說，我不知道整件事的來龍去脈。直到今天，我都不知道發生了什麼，全都是猜測和猜測。」無論如何，林書豪認為過去的就過去了，他選擇放下。「他(Anthony)曾是我的隊友，他是籃球運動員，他熱愛比賽，未來會是名人堂成員。」他表示兩人都很珍惜在尼克隊效力的時光，雖然都不完美，卻試著盡力而為，這才是最重要的。Murdock也問林書豪，當時尼克球迷都把他當作球隊的先發控衛，但最終自己卻沒能留下來，這種感覺有多難受？他本人笑說這可能是NBA最大的「如果」之一，「我永遠不會知道這個問題的答案，但是我也很滿意這個問題沒有答案。」「在我還年輕時，我對它並不滿意，但現在對我來說就像『嘿，那是一個特殊的時刻，紐約永遠在我心中佔有特殊的地位』。我在那打比賽，與球迷之間的聯繫如此特別的事情。即使現在我去紐約時，他們一樣會談論這件事(林來瘋)，對於他們的熱情，我非常感謝。」林書豪最後這麼說道。他認為上帝有一個完善的計畫，所以自己不必去猜測和說明，這些事情和挫折幫助他成為今天的自己。他始終認為自己的生活和宗教信仰，比籃球生涯要來得重要。