越南本土疫情籠罩　首批引進逾20萬劑AZ疫苗

（中央社記者陳家倫河內18日專電）越南衛生部首批引進20萬4000劑的AZ疫苗，以防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散。越南1月下旬出現新一波本土疫情，當局祭出各種阻斷措施，日常生活受限。
越南快訊（VnExpress）報導，越南先前購買3000萬劑由阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發俗稱AZ的疫苗，首批將引進這20多萬劑。越南衛生部藥品管理局（Drug Administration ofVietnam）17日允許阿斯特捷利康越南有限公司在緊急情況下引進這批疫苗劑量，以協助對抗變得更為複雜的越南境內疫情。此外，越南還有望在2月底前收到疫苗全球取得機制（COVAX）所分配的490萬劑疫苗。越南衛生部1日批准AZ疫苗在國內接種，越南衛生部稍早表示，首批接種的人群包括醫生與時常接觸確診病患與可疑感染者的人員，老年人、慢性病患者與外交部門的官員也在優先名單上。越南1月下旬爆發新一波本土疫情，河內及鄰近的海陽省是疫情熱點。各地有關主管機關祭出各種限制阻斷疫情，河內街頭的咖啡店、小吃攤自16日起禁止營業；海防市則暫停接受來自海陽省的貨物與人員。越南去年1月通報首宗確診病例，越南官媒越通社（VNA）報導，疫情爆發一年多來，越南共累計1430例本土病例，其中737人為最新一波疫情患者。（編輯：陳惠珍）1100218