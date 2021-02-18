NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／生涯賺了近1億美元養家　鎖喉手如今卻得為孫女募款

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-18 17:07:55｜2021-02-18 17:26:17

Latrell Sprewell
▲前尼克「鎖喉手」Latrell Sprewell和他的家人。（圖／取自Latrell Sprewell IG）
曾因一句「我要養家！」而被球迷所熟知的前尼克「鎖喉手」Latrell Sprewell，生涯賺了將近1億美元的薪資，然而就像許多NBA球員一樣，不善理財的他，如今深受只剩5萬美元的總資產。而為了救治孫女Tessa的白血病，他在募款網站GoFundMe上發文募集醫療費。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Sprewell生涯場均可繳出18.3分、4.1助攻、4籃板的數據，但是情緒控管和場下麻煩確是他最大的罩門，曾經因為在訓練時掐住教練PJ Carlesimo的脖子，而被聯盟禁賽一年。
在2003-04賽季時，上一季在季後賽表現神勇的Sprewell已經33歲，例行賽場均退化只有12.8分，寫下個人職業生涯新低。季後灰狼為他提供了一份3年2100萬美元的續約合約，但他拒絕，並且表示「我為什麼要幫他們贏得冠軍？他們沒有為我做任何事。我在這裡有很多風險。我還得養活我的家人。」
從那之後，Sprewell再也沒有在NBA打過任何一場比賽。他生涯賺進9706萬美元(約27億1239萬台幣)。但很顯然，他並沒有好好規劃如何使用這一筆巨款，很快就陷入了財務麻煩。其後因為被妻子控告，以及多項抵押貸款，那艘被他稱為「密爾瓦基最好的遊艇」也被法拍了。
如今，Sprewell風華不再，之前曾應邀前往尼克主場參加活動，而當他再次出現在人們眼前，他變成了一位憂心的祖父。
「大家好，我叫Latrell Sprewell，是的！我是前NBA球員。我的孫女正在與癌症作鬥爭。任何捐款都可以幫助我才1歲的孫女泰莎戰勝癌症。我願意做任何事來挽救她的生命，她和她的母親對我來說意味著整個世界。感謝大家抽出寶貴的時間來捐款。她已被診斷出患有白血病。」Sprewell在網站上這麼寫道。
昔日狂人承諾所有錢都會作為醫療費用，匯到女兒男友Cameron Carson的帳戶。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
51.22%48.78%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
62.92%37.08%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀