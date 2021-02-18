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歐盟：向莫德納增購3億劑疫苗

中央社

2021-02-18 17:20:21

▲外媒證實美國生技公司莫德納（Moderna Inc）即將賣給台灣500萬劑新冠疫苗，預計年中配送。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟向美國生物科技公司莫德納（Moderna）追加購買3億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天說，歐盟向美國生物科技公司莫德納（Moderna）追加購買3億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。
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歐盟希望能在今年9月中前，達成70%成人接種的目標，范德賴恩稱今天與莫德納達成的新協議是好消息，可讓歐盟的疫苗庫存量增加。
法新社報導，范德賴恩在記者會裡說，歐盟執委會從6家公司取得26億劑疫苗，包括3家已獲准緊急使用的公司以及另3家可望獲准的公司，將陸續於今年與明年到貨。
她說就數字而言，疫苗儲量足以讓全歐盟4億5000萬人施打還有剩，多餘的疫苗將分配給鄰國。
歐盟大量購買疫苗的另一原因，是為防範「病毒突變」；現在已經出現變異病毒株，有些似乎對現有一些疫苗產生部分的抗藥性。
范德賴恩說：「我們必須保持警覺與保有能力，一旦出現漏網之魚的變種病毒，仍能有改良過的疫苗與之對抗。」
目前，歐盟已授權使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、美國輝瑞（Pfizer）& 德國BioNTech共同研發的疫苗以及莫德納疫苗3款，並將嬌生集團（Johnson & Johnson）、德國CureVac藥廠與諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）3家疫苗列入考慮。
歐盟的疫苗接種計畫落後美國、以色列與英國，但歐盟希望能加快速度。
范德賴恩說，3300萬劑已獲授權的3種疫苗已經運抵歐盟，有2200萬人至少打了第一劑，700萬人已打完兩劑。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100218
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