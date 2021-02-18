特企／開春大戲《天橋上的魔術師》　將於串流影音首播

2021年開春最受期待的台劇《天橋上的魔術師》即將於本周六(20日)晚間9點，在公視及myVideo同步首播。為了讓粉絲更深入了解影集的製程與創作背後的故事，「臺北文創名家會客室」特別邀請《天橋上的魔術師》導演楊雅喆、及原著作家吳明益，在首映後的第二天21日(本週日)晚間8點立即與粉絲展開實體面對面加線上直播精采對談。為了配合防疫，本次活動僅開放100人進場，2月17日中午12點於「臺北文創APP」開放報名後，短短5分鐘即全數額滿，顯見觀眾對《天橋上的魔術師》的高度期待與關注，節目未演先轟動。

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《天橋上的魔術師》未演先轟動 吳明益、楊雅喆首度合體暢談創作歷程

《天橋上的魔術師》改編自國際知名作家吳明益同名小說，講述九個小孩在中華商場天橋上與魔術師的故事，由金鐘獎最佳導演及金馬獎最佳劇情片導演楊雅喆率領史上含金量最高的金獎劇組，包括金馬獎最佳美術指導王誌成 、金馬獎最佳攝影陳克勤 、最佳造型設計王佳惠 、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲等，耗時五年打造，斥資八千萬細膩復刻出台劇史上最大片場「中華商場」；更集結了金鐘獎得主莊凱勛、温貞菱、巫建和、鄭有傑等實力派演員，華麗陣容未演先轟動！

臺北文創名家會客室將是《天橋上的魔術師》劇集首播之後，楊雅喆、吳明益第一場直面觀眾的對談，對談內容除了聚焦原著和改編劇本之間的權衡與取捨外，也會揭露還原「中華商場」的過程與感動，及拍攝過程中許多不為人知的趣事。導演楊雅喆相當期待這次與粉絲面對面的機會，他希望這部劇集不只可以帶領觀眾通往風華絕代的中華商場，也通往每個大人小孩心中那個被遺忘的夢想，「我試著讓讀者在戲劇裡跟自己或消失的人再度相會。」

多平台臉書LIVE直播 線上線下提問零距離

《臺北文創名家會客室-天橋上的魔術師》講座消息在過年前公布後，即受到影迷與書迷熱烈迴響，大家除了高度期待劇集開播，對拍攝製作的幕後過程更是好奇，臺北文創特別在APP報名系統中開放讓100位成功報名的粉絲可以預先向兩位講者提問，從改編劇本的挑戰、製作拍攝的艱辛、對中華商場的記憶、到生活經歷等，各式各樣的問題五花八門，等著兩位主講者現場接招！

為了讓沒有搶到現場名額的粉絲也能一起走進《天橋上的魔術師》的魔幻世界，本場講座將透過「myVideo 影音隨看」、「天橋上的魔術師 公視影集」、「臺北文創大樓」、「公視粉絲團」等臉書專頁全程直播，講座最後半小時也特別為線上收看的粉絲安排了提問時間，粉絲可以透過臉書留言和兩位主講者即時互動，線上線下零距離。

臺北文創名家會客室《天橋上的魔術師》線上直播平台：

《臺北文創大樓》 FB：https://www.facebook.com/taipeinewhorizon

《myVideo影音隨看》FB：https://www.facebook.com/myvideoTWM/

《公視粉絲團》 FB：https://www.facebook.com/PTS1997/

《天橋上的魔術師》FB：https://www.facebook.com/MagicianOnTheSkywalk