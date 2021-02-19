NOW早報／搭完高鐵喊不搭了！真實理由乘客全認同：崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 06:24:40
搭完高鐵喊「下次絕不坐」！男抖出真實理由 乘客全認了
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，近日就有網友分享自己搭完高鐵之後，以後再也不搭了，原因曝光後引發熱議。原PO在PTT貼文指出「返鄉從台北搭到台中只要七百多元，覺得很划算就搭，結果高鐵到台中新烏日站之後，我直接搭計程車回去，計程車費就要500多，XX的，高鐵票只要七百多元，計程車就要五百多，下次不搭了」。貼文一出，網友紛紛回應「有感+1....台中新烏日站真的離市區太遠」、「真的...回個台中好像坐高鐵回高雄一樣」、「台南也是啊，從我家到高鐵站要600耶，車票還1350....真的頭痛」、「還是坐客運實在，搭完計程車還有餘錢吃飯」、「高鐵站除了雙北桃園、高雄外，其他真的沒辦法蓋在市區，土地要徵收太難，才會都在比較偏僻的地方」。今日天氣／清晨低溫下探10度！白天過後開始回暖今（19）日清晨是強烈冷氣團最強的時刻，加上輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭、花蓮低溫僅有9至11度，白天過後氣溫才逐漸回升，北部及東半部高溫有望達到20度上下，中南部約23、24度，各地溫差相較今天更大，須注意調整自身穿著。中央氣象局指出，今天水氣仍然偏少，各地大多為晴到多雲的天氣型態，僅東南部偶有零星短暫雨；雖然沿海風力減弱，不過基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區仍有長浪發生的機率，前往上述海邊活動須特別注意安全。國產疫苗有譜？外傳跟「聯亞」買500萬劑 陳時中回應了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，17日首度鬆口表示，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。但是根據路透最新報導指出，BNT對外承諾將提供疫苗給台灣。但因為BNT對外承諾將提供疫苗給台灣，預計將會多出500萬劑疫苗，對此陳時中強調，原來抓3000萬劑，在3000萬劑裡面保留一個空間給國產疫苗，但還是保留彈性空間，大概是3000到3500萬劑，但他也補了一句：「這之後都要再精打細算」，也暗示如果BNT疫苗談妥的話，可能會暫緩國外疫苗購入。剩餘1000萬劑疫苗則來自國產藥廠，指揮官陳時中曾說，已與一家國產疫苗廠商達成500萬劑共識，另有500萬劑開口合約，外傳此間公司就是聯亞生技，但陳時中僅回應：「不方便公開。」對此，聯亞生技也做出回應，除了強調遵從政府EUA的政策及尊重專家意見，以最高的標準進行臨床試驗及疫苗生產外，也強調，針對政府對國產疫苗採購進度的報導，希望大家以中央流行疫情指揮中心的公布為準，不願正式回應簽約一事。五人幫團聚！楊丞琳曬溫馨合照 「小鬼位置」惹人鼻酸小鬼（黃鴻升）去年9月16日於家中驟逝，讓許多藝人好友相當心痛，儘管現在大部分的人已經重回生活軌道，但對他的思念依舊不減，其中他的高中同學、初戀楊丞琳，16日突然曬出一張「華岡五人幫」的合照，小鬼的位置還由爸爸來代替，畫面一出惹人鼻酸。楊丞琳轉發一張圈外友人的貼文，只見華岡五人幫的合照中，除了許瑋甯以及其他友人之外，還能看見小鬼爸爸的身影，每個人臉上都露出幸福的笑容，身體相互緊靠彼此。雖然楊丞琳不在台灣，好友仍貼心地在照片中P上她的模樣，溫馨的畫面瞬間感動不少網友。事實上，峮峮先前在小鬼離世後，停工好一陣子，不過在Kid的鼓勵下，決定嘗試代班主持，也因此對主持節目有了更多的興趣，而峮峮也希望在新的一年中，可以有許多不一樣的突破和挑戰。刮刮樂中600！店員「一招」暗槓她臉綠 行家揭暗黑內幕台彩推出的刮刮樂已經許久，不少人常常都會去購買試試手氣，盼能刮中大獎，尤其最近過年，更是有許多人衝到彩券行抱著一個發財夢。不過，就有網友爆料，自己媽媽去刮刮樂時，明明就中獎的刮刮樂，卻被店員用「一招」暗槓，貼文引發熱議。原PO在「爆怨公社」貼文指出「我媽媽玩兩張一百的刮刮樂，一張中100、一張中500，結果拿給店員要兌獎的時候，店員直接把中500的刮刮樂丟到回收箱裡面，媽媽一看到就提醒店員『那一張有中獎』，結果店員硬拗說沒有，雙方就這樣吵了起來，最後媽媽堅持要翻回收箱，才找回那500元的中獎彩券，誇張的是店員一句道歉也沒有，拿了500元給媽媽後，就繼續忙自己的事了」。貼文一出，網友紛紛回應「店員搞什麼東西啊，這種錢他敢拿喔」、「看過類似情況，想A老人家的錢」、「一定要注意，刷完條碼的刮刮樂要撕掉才對」、「沒中獎真的就撕毀避嫌」、「前幾年也碰過、明明就有機器可以刷，都不刷、偏要用眼睛看，想唬人啊」、「現在都可以用刷條碼，死盯著他的手就對了，有中的領完錢直接請他撕毀」。澳網／賽後哭了！小威不知為何失誤輸給大坂直美手握23座大滿貫金盃的美國名將小威廉斯(Serena Williams)昨（18）日在澳網女單4強，以直落二不敵23歲的日本前球后大坂直美出局，賽後受訪時忍不住落淚，最後哽咽留下一句「我不知道」便迅速離席。今年39歲的小威生涯第20度挑戰澳網，過去她曾7奪冠軍，今年在4強止步，賽後被問到是否會成為她的告別作？小威表示目前還沒想到那麼多，在經歷疫情後很多事情都不同了，笑說，「我還不確定，假若要告別，我也不會提前告訴任何人。」小威表示本屆澳網一開始幾場比賽打得不錯，有很多機會，但今天輸球出現太多簡單失誤、非受迫性失誤，記者追問失誤原因，小威低下頭，忍不住哽咽搖頭說，「我不知道…」便起身離席結束記者會。（編輯：張嘉哲）