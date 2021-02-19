人民受災你渡假！棄德州暴雪被抓包 克魯茲：想做好爸爸
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-19 08:07:10｜2021-02-19 08:14:14
受北極極地渦旋影響，美國多地近日都降下暴雪，其中又以德州災情最為嚴重，數以百萬計的民眾因斷水斷電而苦不堪言，在這節骨眼上，共和黨籍的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，卻被發現與家人搭機飛往墨西哥渡假，引發州民不滿，民主黨更痛批克魯茲失職，要他下台以示負責。
綜合外媒報導，有美國網友於當地時間17日晚間，目擊克魯茲和其家人現身在德州休士頓的機場，並拍攝到克魯茲於貴賓室與機艙內的照片，這些照片隨即在推特上瘋傳，迅速點燃州民怒火，紛紛大罵他罔顧德州的致命低溫、大規模停電、民眾因暴雪相關事故而喪命的事實，竟然還有心情跑去渡假。這次事件也給了克魯茲的政敵絕佳機會，2018年曾在德州參議員選舉中敗給克魯茲的前民主黨籍德州眾議員奧羅克(Beto O'Rourke)就痛批，德州人民都快被凍死了，克魯茲的舉止顯示他的人格與領導力都有問題。德州民主黨地區主席伊諾霍薩（Gilberto Hinojosa）也痛斥克魯茲，在德州最需要他的時候遺棄了德州，證明他是德州的敵人，要求克魯茲辭職。被大量撻伐後，克魯茲發聲明解釋，因為女兒的學校停課一週，希望與朋友們一起去國外走走，而他出於想做好爸爸的心情，才決定陪女兒到墨西哥一遊。克魯茲也強調，自己一直有跟辦公室職員和德州地區官員保持聯絡，掌握德州的情況，絕對沒有棄人民於不顧。事件曝光後，克魯茲已於當地時間週四下午返國，但未知能否成功止血。克魯茲曾在2016參與共和黨總統初選，但最後由川普出線，他也成為川普的支持者，在大選結果出爐後，也曾多次表態支持川普陣營採取法律行動推翻結果；1月初國會暴動發生後，也曾有議員指責他一同煽動叛亂，要求他辭任參議員。