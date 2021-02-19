名家論壇》黃創夏／東風？不問飛彈 只管麻將的國民黨
文/黃創夏
2021-02-19 08:31:25
古有「不問蒼生問鬼神」，今有「不問飛彈等自摸」，對於解放軍極度不友善的「東風飛彈」視而不見，一堆大人物滿腦只是在討論「打麻將」單吊的「東風」到底是能「自摸」還是「放槍」？
這樣的國民黨真是墮落，2019年也是滿腦麻將經，那時面對蔡英文的重整旗鼓，在「韓流」簇擁下的國民黨諸公和諸婆，不是想辦法拿出更有利的號召或者是更吸引人的政策，而是在幻想著「北風北」。這樣的國民黨真的是不知死活，從2014年開始潰敗到如今，從來沒有去反省和思考為什麼百年泱泱大黨會淪落至今？永遠都只是在玩那一套令人生厭的「宮廷戲」的枯燥乏味。最近的爛戲叫做「團結」？幾個角頭大哥湊在一起拍拍照，把幾個離家出走的老人家找回來，這個政黨就好像已經勝券在握，有朝一日就班師回朝了。「天龍國」的國民黨，自始自終都是只在雲端裡！且看現在的國民黨是甚麼樣子？比雞肋還不如的黨主席位子，廝殺的昏天暗地、明明有35個立委（比2008年時的民進黨27個還多八個），不但毫無戰力，還常常主動胡言亂語給民進黨「送彈藥」。國民黨的下一世代，更讓人搖頭，沒有新論述能力、各個都是穿戴光鮮亮麗、他們並沒有能力講出人所不知的新問題、他們也沒有能力論述出一個「新世代中華民國的跨世代想像」、只會講一點空洞的語彙來唱和主流話題，然後等著黨中央塵埃落定紛爭，這樣的缺乏朝氣，只能讓人搖頭嘆息！正因為缺乏反省，沒有朝氣，自然就不會進行改革，只會有著「只要老傢伙們『團結』，藍天依舊在」的幻覺，寄希望於一大堆七老八十的「古墓奇兵」！因此，國民黨的「列寧式革命政黨」本質的弊端從沒解決，黨內的民主化遙不可及，只有可以重享富貴的幻覺，終究仍是一次又一次的幻滅如今國民黨沒有新的論述和政策，一方面只是想等到二、三十年前那個雷聲大雨點小的「一聲雷」，或者是牌桌上幻想「自摸東風」，這個政黨再度曝露它墮落的本質！政黨所以會墮落，最大的原因，是它失去了思想上的力量，當沒有了思想，它連最起碼的道德性也告失去。最後，被極端主義所綁架。國民黨的崩壞，並不是現在才發生，早在一九二四年在廣州，第三國際協助「容共聯俄」的鮑羅廷即曾與國民黨的廖仲愷有過深入的晤談。在那次晤談裏，鮑羅廷已明白指出：「國民黨已死，祇有國民黨人，不復再有國民黨。」鮑羅廷之所以能夠一針見血地直透國民黨的本質，是他看透了一個政治的鐵則：政黨必須有其真正的領導性，而這種領導性，國民黨早就失去，除了各式各樣有理由的自私自利外，它的黨人已提不出一個口號、一種嚮往。失去了嚮往、找不到號召，各種有理由的自私自利從此當道，它的黨人或許仍然各有各的勢力，但內部相互抵銷的結果，卻使得它整個黨的力量，遠遠低於這些個別力量的總和。它早已成了一個具有高度「政治赤字」的黨。正是因國民黨所謂的高層和天王們，野心勃勃的角頭型人物，墮落到只是把困境當作藉以取得領導權的黃金機會，永遠都是暗鬥和明爭。除了短程的權力考量外，他們有更宏觀的本質與策略思維嗎？沒有！整個政黨所思所想，都是赤裸裸的權力攻防，而就在這種錯亂裡，它的「政治赤字」也就累積得更多了。整個泛藍勢力已像個沒頭蒼蠅的不知所措，這不是失去了思考力與能力，又能是什麼？鮑羅廷所謂的「死亡」，所指的即是思想能力的失去。一個政治勢力沒有了腦袋，剩下的就祇有殘餘的權力軀體了。它背負著過度臃腫的權力軀體，連形式上具有號召力的結構重組也當然因此而變得不可能，只好期待「神話」！這樣土壤會誕生「國瑜黨」毫不意外，寄希望於「神話」也是必然！接下來「國瑜黨」結合「少康幫」的「寄生韓流」，終究也只能把國民黨逼入更民粹的絕境，東風不會來，嗚呼哀哉，國民黨一路好走！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]