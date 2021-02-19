名家論壇》鈕則勳／拚主席 江啟臣主場優勢日漸明顯
文/鈕則勳
2021-02-19 08:38:47
趙少康回歸國民黨，將獲聘中評委且劍指黨主席，甚至表態將爭取2024年總統提名；另一位企圖心極強的前新北市長朱立倫也在春節期間在社群上PO了「單吊東風」的麻將牌形照片，也被外界解讀參選黨主席或總統「萬事俱備、只欠東風」。趙、朱二人挑戰主席職位態勢明顯，加上中壯派的現任主席江啟臣沒有理由不競選連任，國民黨主席之爭，現雖已顯現三強鼎立的態勢，但鴨子划水的江啟臣，主場優勢反而日益明顯。
首先，以「未來」意象而言，中壯派領頭羊的江啟臣相對於趙、朱二人，便具有相對優勢；特別是日前江獲得美國《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，並點評江為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人，同時深知國民黨須擺脫老齡化的基礎並吸引新一代的選民；而《時代》提到江所稱的「青年將成為我們黨的主要決策者」，更能突顯出江作為黨主席所凸顯及強化的世代交替，從黨主席到重要黨務主管及參與決策層級的年輕化，確實已逐步成為現在進行式。無獨有偶的是，江還在東吳大學政治系擔任副教授時，就曾於2006年由中央通訊社評選為「台灣十大潛力人物」，對照現今已在政壇有一席地位的江，「未來」與「潛力」，確已成為其作為政治人物鮮明且具區隔性的品牌資產。其次，從與民進黨的對戰及制衡力而言，江因為是現任主席，在國民黨最低谷時願意為黨承擔，本就能夠加分，況且從凸顯陳菊不適任監察院長的幾次立院杯葛、保高雄議長拚市長補選的相關操作，再到持續攻堅的「萊豬」議題，江領導的國民黨及立院黨團，不僅從立院議場不斷杯葛中重塑了國民黨作為在野黨的制衡定位，也從「反萊豬」遊行中和原本親近民進黨的公民團體建立溝通平台，現今「罷萊委、拚公投」的延續性操作，除了將桃園市議員王浩宇成功罷免外，也多能獲得媒體聚焦、議題延燒、動員地方、鞏固基本盤、進取中間選民的多重效果。基於此，趙、朱要在江所設定的議題中取得主動性並不容易，而江的按部就班操作萊豬議題，也使自己在國民黨青年部日前公布的去年政治人物臉書社群排行榜中，擠進前十名，在國民黨內居第四，更超過黨內第十名的朱；無怪乎原本對國民黨立院黨團不斷攻堅萊豬議題似乎按兵不動的朱，已然加碼批評民進黨施政，趙更拉高分貝加碼宣稱將爭取國民黨內總統初選，更一度質疑黨中央力推的罷免，當然其來有自。最後，以形象魅力來說，政治資歷豐富的趙、朱當然會被認為形象魅力勝於江，但江以「匍匐前進」的踏實性格，不弄險、不浮誇的操作方式，就算不及趙少康一出手來的具震撼性及大聲量，也不同朱立倫凡事出手前的運籌精算，但反而更讓人覺得這是相對趙、朱二人更沉穩、樸實與中道的路徑，這種區隔性或許會更符合現今社會沉默多數人的胃口與行為模式。是以《時代》會將其選為百大未來領導人，當然也能凸顯出國民黨改革雖然艱辛，但江「苦幹實幹」的印象與累積的成果，確實也受到國際肯定，對政治魅力不及趙、朱的江啟臣當然是大大加分，也能形塑一種另類的形象魅力，對開拓選票當然會有助益。綜上所述，國民黨主席選戰已然拉開帷幕，細火慢燉、穩紮穩打的現任主席江啟臣，主場優勢已然明顯。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]