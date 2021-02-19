2020北市勞檢 南山人壽罰金最高、客運業違規最多
記者丁上程／台北報導
2021-02-19 11:48:38
台北市政府勞動局今（19）日召開記者會，公布2020年整年度違反《勞動基準法》的裁罰結果，一共有1393家事業單位遭到裁處，年度總罰鍰金額為1億900多萬元。其中遭罰最多的南山人壽達794萬元，而罰款金額前10名中，客運業就佔了6名，總金額超過1620萬元。
根據勞動局統計，2020年度累積罰鍰金額前12名，依序為南山人壽（794萬）、遠東航空（462萬）、中興大業巴士（434萬）、光華巴士（376萬）、指南客運（336萬）、大南汽車（262萬）、家樂福（204萬）、東南客運（106萬）、新店客運（106萬）、花旗銀行（102萬）、亞尼克菓子工房（88萬）以及臺鐵局（70萬）。勞動局長陳信瑜表示，去年因市區客運事故頻傳，司機過勞備受關注，勞動局積極辦理市區客運專案勞檢，在各家業者尚未改善前，罰鍰金額就會不斷累計，因此前12名中有一半是客運業者。此外，第一名的南山人壽與與第七名的家樂福，陳信瑜指出，因遲遲未獲工會同意延長工時與女性夜間工作，所以也不斷累計罰鍰，呼籲這兩家事業單位，應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。勞動局表示，2020年度違法勞基法受罰的事業單位中，主要違法態樣前3名分別為：《勞動基準法》第24條第1項：平日延長工時未依法給付延長工時工資（355家）；第36條第1項：未依法給予1例1休（248家）；第24條第2項：未依法給予休息日出勤延長工時工資（237家）。