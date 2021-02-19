NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2020北市勞檢　南山人壽罰金最高、客運業違規最多

記者丁上程／台北報導

2021-02-19 11:48:38

台北市政府勞動局19日召開記者會，公布2020年整年度違反勞檢的相關企業名單。
▲台北市政府勞動局19日召開記者會，公布2020年整年度違反勞檢的相關企業名單。（圖／北市府勞動局提供）
台北市政府勞動局今（19）日召開記者會，公布2020年整年度違反《勞動基準法》的裁罰結果，一共有1393家事業單位遭到裁處，年度總罰鍰金額為1億900多萬元。其中遭罰最多的南山人壽達794萬元，而罰款金額前10名中，客運業就佔了6名，總金額超過1620萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據勞動局統計，2020年度累積罰鍰金額前12名，依序為南山人壽（794萬）、遠東航空（462萬）、中興大業巴士（434萬）、光華巴士（376萬）、指南客運（336萬）、大南汽車（262萬）、家樂福（204萬）、東南客運（106萬）、新店客運（106萬）、花旗銀行（102萬）、亞尼克菓子工房（88萬）以及臺鐵局（70萬）。
勞動局長陳信瑜表示，去年因市區客運事故頻傳，司機過勞備受關注，勞動局積極辦理市區客運專案勞檢，在各家業者尚未改善前，罰鍰金額就會不斷累計，因此前12名中有一半是客運業者。
此外，第一名的南山人壽與與第七名的家樂福，陳信瑜指出，因遲遲未獲工會同意延長工時與女性夜間工作，所以也不斷累計罰鍰，呼籲這兩家事業單位，應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。
勞動局表示，2020年度違法勞基法受罰的事業單位中，主要違法態樣前3名分別為：《勞動基準法》第24條第1項：平日延長工時未依法給付延長工時工資（355家）；第36條第1項：未依法給予1例1休（248家）；第24條第2項：未依法給予休息日出勤延長工時工資（237家）。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
46.25%53.75%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.88%41.12%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀