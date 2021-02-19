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菜鳥工程師赴台積電工作！「超狂學歷」一攤開：太可惜了

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 11:58:00｜2021-02-19 12:01:35

▲有日媒25日報導稱，為因應半導體短缺，台積電等台灣晶片代工商考慮調漲晶片價格，以車用晶片為主，漲幅最高達15%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有名網友指出，在網路上發現有位準備赴台積電工作的工程師，其學歷相當不得了，這就讓他好奇發問「會不會有點浪費了？」（圖／美聯社／達志影像）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以前的，其中有「護國神山」之稱的台積電，許多求職者都擠破頭想爭取機會進去上班。不過，就有一名網友指出，在網路上發現有位準備赴台積電上班的工程師，其學歷相當不得了，這就讓他好奇發問「會不會有點浪費了？」
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己在網路上看到一名網友準備到台積電當產品工程師，卻發現對方擁有「國立台灣大學電機工程學系」以及「交通大學電機工程學系」的學歷，讓他好奇發問「這樣學歷去台積當產品工程師，會不會有點浪費了？」
▲一名男網友發文，表示因為女友妹妹慘被離婚，付不起月子中心費用，女友因為心疼妹妹，向他求金援，因此他苦惱「該不該賣掉台積電股票」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO貼出工程師超狂學歷，納悶提問「會不會有點浪費了？」（示意圖／NOWnews資料照）
問題一曝光，就引來許多網友紛紛留言，「這學歷比我好太多了…」、「太浪費聰明才智了，應該拿個phd學位，再進去直接變33，可以少奮鬥好幾年，可惜呀可惜」、「想起之前裡面學長姐給的忠告『自認是個人才的話，建議先去國外闖一闖，要進來再進來』」。
但也有人抱持不同看法，直言「還好吧！台積電產品也算食物鏈高層了，比產線三寶都好太多了」、「GG產品很爽吧，不用輪班然後準時上下班」、「裡面本來就一堆台大電機或國外名校的碩博士，會有『覺得浪費』這樣的念頭蠻不可思議的」、「又不是產線…過水累積一下經驗，就可以準備離開去外商了」。（編輯：陳雅雲）
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交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
46.25%53.75%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.88%41.12%
2021-02-15-2021-02-21
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