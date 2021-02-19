刮刮樂爽中100萬！彩券行老闆秒加LINE 「原因」網全愣
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 12:04:50
農曆新年期間，不少民眾買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。近日，一名女網友在《Dcard》貼文提到，在彩券行玩刮刮樂時，幸運刮中了100萬元，老闆立刻向她要LINE，並索取紅包，貼文曝光立刻引發全場熱議。
原PO提到，某日到彩券行玩刮刮樂，竟沒想到幸運刮中100萬元，中獎時彩券行老闆很激動的加了她的LINE，「刮刮樂刮中100萬，老闆說要包給他們，不知道到底是要包多少，爬文也都沒有說，有人知道嗎？」貼文一出，立刻讓許多網友羨慕不已，興奮直呼「有沒有缺乾兒子，不想努力了」、「我的話大概會包個5萬」、「怎麼那麼好」；不過，也有人認為「我第一次聽到刮刮樂中獎被店家要求加LINE，超詭異好嗎」、「不一定要包吧，店家沒理由討吃紅啊，如果是我，我可能包一萬二」、「我刮不中店家會包安慰獎給我嗎？」「老闆伸手跟我要我不會給，如果他沒伸手我會考慮包個88000」。原PO事後補充，因為家人說還是分享一點喜悅，所以就包給老闆6000元、員工一人2000元，坦言「第一次中這麼大的獎，不知道原來其實不用包是心意問題，感謝大家」。（編輯：賴詠璿）